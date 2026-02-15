Chanel brilla en el escenario del Benidorm Fest

Durante la gala del Benidorm Fest, Chanel ha vuelto a dejar huella en el escenario. Tras el fenómeno de 'SloMo', Chanel ha continuado consolidando su carrera con hitos como 'TOKE', la canción oficial de la selección española para el Mundial de Qatar de 2022, el éxito de 'Clavaíto' junto a Abraham Mateo y la publicación de su primer álbum, '¡Agua!'. Con ese recorrido a sus espaldas, la artista ha regresado al escenario del Benidorm Fest.

La artista ha ofrecido una actuación potentísima, acompañada de una coreografía espectacular que ha mantenido al público completamente entregado.

Chanel ha interpretado su éxito "Es Fácil" y ha culminado con un gran colofón: un fragmento de "Slomo", que ha puesto el broche final a una presentación llena de fuerza y estilo. Una vez finalizada la actuación, los asistentes han reaccionado con entusiasmo, coreando "¡Guapa, guapa, guapa!" y "¡Reina, reina, reina!", en un momento de conexión total entre la artista y su público.

Su regreso reafirma el Benidorm Fest como un escenario clave de la música española, capaz de combinar nuevos talentos con artistas consagrados.