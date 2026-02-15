Música
Chanel brilla en el escenario del Benidorm Fest
La artista regresa a los escenarios tras su destacada participación en Eurovisión
Directo | Final de Benidorm Fest 2026
Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado
Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody
Durante la gala del Benidorm Fest, Chanel ha vuelto a dejar huella en el escenario. Tras el fenómeno de 'SloMo', Chanel ha continuado consolidando su carrera con hitos como 'TOKE', la canción oficial de la selección española para el Mundial de Qatar de 2022, el éxito de 'Clavaíto' junto a Abraham Mateo y la publicación de su primer álbum, '¡Agua!'. Con ese recorrido a sus espaldas, la artista ha regresado al escenario del Benidorm Fest.
La artista ha ofrecido una actuación potentísima, acompañada de una coreografía espectacular que ha mantenido al público completamente entregado.
Chanel ha interpretado su éxito "Es Fácil" y ha culminado con un gran colofón: un fragmento de "Slomo", que ha puesto el broche final a una presentación llena de fuerza y estilo. Una vez finalizada la actuación, los asistentes han reaccionado con entusiasmo, coreando "¡Guapa, guapa, guapa!" y "¡Reina, reina, reina!", en un momento de conexión total entre la artista y su público.
Su regreso reafirma el Benidorm Fest como un escenario clave de la música española, capaz de combinar nuevos talentos con artistas consagrados.
- Las 10 series que no te puedes perder este febrero
- Leiva, Víctor Manuel, Sílvia Pérez Cruz...: los nominados al Goya disertan sobre “la canción perfecta” en la sala Gatsby
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Cuando un libro vende cero ejemplares
- Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
- Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: 'Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa
- Jacob Tierney, creador de 'Más que rivales': 'El desafío no es acostarte con alguien, sino lo que viene después
- Paul Thomas Anderson pide que se elimine banda sonora de 'El Hilo Fantasma' de 'Melania