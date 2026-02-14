Festival de música
¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026?
Benidorm Fest 2026: guía completa del festival
Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"
Con un pronóstico muy abierto, Benidorm Fest 2026 coronará este sábado a su ganador o ganadores, con la peculiaridad de que, por primera vez en sus cinco ediciones, no tendrá que concurrir a Eurovisión como representación de España. Miranda! y bailamamá, Kenneth, Tony Grox y LucyCalys o Rosalinda Galán son algunas de las candidaturas que suenan más fuerte en las quinielas de los seguidores de este festival nacional para hacerse con el triunfo tras su paso por las dos semifinales celebradas los pasados martes y jueves.
La negativa de RTVE de participar este año en la gran final de Eurovisión que tendrá lugar en Viena en mayo no solo ha liberado al ganador de Benidorm Fest de la responsabilidad de representar a España, sino que también ha eliminado a la hora de elegirlo el forzoso sesgo de que sea "algo eurovisivo".
Las votaciones para escoger al vencedor se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (25% popular y 25% demoscópico, con un jurado que representará a la población) y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate.
Los espectadores podrán elegir cuáles son sus propuestas favoritas a través de SMS, llamada telefónica o mediante la app de RTVE Play, que solo permitirá votar una vez por persona. En el último caso, el televoto será gratuito a través de la aplicación oficial de la corporación, a través de un banner con el logotipo del Benidorm Fest que dará acceso a la votación.
