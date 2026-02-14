Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Festival de música

¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026?

Benidorm Fest 2026: guía completa del festival

Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"

Actuación de MAYO en la segunda semifinal del Benidorm Fest que se celebra este jueves en la localidad alicantina. EFE/RTVE/Roberto Moreno Moya SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Actuación de MAYO en la segunda semifinal del Benidorm Fest que se celebra este jueves en la localidad alicantina. EFE/RTVE/Roberto Moreno Moya SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / RTVE/ROBERTO MORENO MOYA / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con un pronóstico muy abierto, Benidorm Fest 2026 coronará este sábado a su ganador o ganadores, con la peculiaridad de que, por primera vez en sus cinco ediciones, no tendrá que concurrir a Eurovisión como representación de España. Miranda! y bailamamá, Kenneth, Tony Grox y LucyCalys o Rosalinda Galán son algunas de las candidaturas que suenan más fuerte en las quinielas de los seguidores de este festival nacional para hacerse con el triunfo tras su paso por las dos semifinales celebradas los pasados martes y jueves.

La negativa de RTVE de participar este año en la gran final de Eurovisión que tendrá lugar en Viena en mayo no solo ha liberado al ganador de Benidorm Fest de la responsabilidad de representar a España, sino que también ha eliminado a la hora de elegirlo el forzoso sesgo de que sea "algo eurovisivo".

Las votaciones para escoger al vencedor se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (25% popular y 25% demoscópico, con un jurado que representará a la población) y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate.

Noticias relacionadas

Los espectadores podrán elegir cuáles son sus propuestas favoritas a través de SMS, llamada telefónica o mediante la app de RTVE Play, que solo permitirá votar una vez por persona. En el último caso, el televoto será gratuito a través de la aplicación oficial de la corporación, a través de un banner con el logotipo del Benidorm Fest que dará acceso a la votación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paul Thomas Anderson pide que se elimine banda sonora de 'El Hilo Fantasma' de 'Melania
  2. Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
  3. Las 10 series que no te puedes perder este febrero
  4. Leiva, Víctor Manuel, Sílvia Pérez Cruz...: los nominados al Goya disertan sobre “la canción perfecta” en la sala Gatsby
  5. Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: 'Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa
  6. Jacob Tierney, creador de 'Más que rivales': 'El desafío no es acostarte con alguien, sino lo que viene después
  7. El Sónar cierra su cartel con The Prodigy, el traslado del +D a la Llotja de Mar y el regreso de Sónar Kids
  8. Crítica de 'Cumbres borrascosas': la directora de 'Saltburn' firma una adaptación libre y sensual del clásico de Emily Brontë

¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026?

¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026?

Estas son las canciones que participan en la final del Benidorm Fest 2026

Estas son las canciones que participan en la final del Benidorm Fest 2026

Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’

Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’

La importancia de la escenografía para escoger al ganador del Benidorm Fest: "Te puede elevar o destrozar una canción"

La importancia de la escenografía para escoger al ganador del Benidorm Fest: "Te puede elevar o destrozar una canción"

Silvia Bronchalo recuerda entre lágrimas la infancia de su hijo y su doble vida con Edwin Arrieta: "Me dijo que no se le podía decir que no"

TVE ha anunciado que emitirá en abierto en La 1 ‘Anatomía de un instante’

Benidorm activa la alerta naranja por fuertes vientos para el sábado de la final del Benidorm Fest

Benidorm activa la alerta naranja por fuertes vientos para el sábado de la final del Benidorm Fest

Peleas por gatos callejeros, verjas y bañadores: 'Vecinos', la desquiciada docuserie de HBO apadrinada por el director de 'Marty Supreme'

Peleas por gatos callejeros, verjas y bañadores: 'Vecinos', la desquiciada docuserie de HBO apadrinada por el director de 'Marty Supreme'