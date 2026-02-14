Melody arranca la gala de apertura del Benidorm Fest 2026

Melody se ha marcado este sábado por la noche una actuación épica en el arranque del Benidorm Fest 2026. Jesús Vázquez y Javier Ambrossi han sido los encargados de saludar a los espectadores antes de dar paso a la primera gran sorpresa de la noche: la actuación de la ganadora del año pasado, que ha regresado al escenario.

Con una puesta en escena renovada, más potente y con nuevos arreglos, Melody ha inaugurado la gala en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm visiblemente emocionada. El público, en pie, la ha recibido con una sonora ovación en un arranque que ha marcado el tono de la final.

Su regreso al Benidorm Fest no es casual. Fue aquí donde en 2025 logró la victoria y el billete para representar a España en Eurovisión con el tema 'Esa Diva'. Un año después de aquel triunfo y meses más tarde de su experiencia europea, la artista vuelve al certamen español en un momento especialmente simbólico.

Una experiencia marcada por la polémica

Su paso por Eurovisión estuvo marcado por la controversia. La artista finalizó en el puesto 24 de 26 participantes, un resultado que desató una oleada de críticas, análisis y debate tanto en el ámbito musical como en el político.

Tras la final, Melody sugirió que factores externos pudieron influir en las votaciones, deslizando que el contexto internacional podría haber condicionado el desenlace, aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre la polémica participación de Israel, uno de los asuntos más sensibles de la edición pasada.

El resultado también abrió un debate más amplio sobre cómo funciona el sistema de votación, la importancia del televoto y hasta qué punto la situación política internacional puede influir en este concurso.

Lejos de esquivar lo ocurrido, la cantante afronta esta nueva etapa como una oportunidad para reivindicarse y reconectar con sus seguidores.

El festival que la impulsó hacia Europa se convierte ahora también en el escenario de su regreso, en una intervención que no solo supone un reencuentro con el público que la eligió, sino también la ocasión de hacer balance y, quizá, cerrar definitivamente una etapa marcada por la controversia.