Estas son las canciones que participan en la final del Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest celebra este sábado la gran final de su certamen, por primera vez sin el objetivo de Eurovisión. A diferencia de ediciones anteriores, este año el ganador no representará a España en Eurovisión debido a la retirada del país por la presencia de Israel, pero sigue siendo un escaparate musical importante con un premio de 150.000 euros para intérpretes y compositores.

12 concursantes de 18 han logrado el paso en la final en esta edición del concurso, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus, entre artistas emergentes y algunos rostros reconocidos del panorama musical español.

Estos son los 12 temas de artistas y grupos de distintos estilos, desde bachata y pop urbano hasta rock, afrobeat y fusiones contemporáneas, que lucharán por el triunfo en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.

'Turista' de ASHA

Tema alegre y viajero que mezcla culturas y sensaciones de movimiento, con influencias multilingües y un espíritu nómada. Asha es una cantante y compositora de origen marroquí-español, conocida por su fusión de géneros urbanos, flamenco y pop multicultural, que ha trabajado con artistas como C. Tangana y Becky G.

'Bailándote' de Dani J

Bachata romántica del artista sevilla Dani J que invita al baile y a la conexión a través del movimiento.

'¿Qué vas a hacer' de Izan Llunas

Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas, representante de Eurovisión en 1997 con 'Sin rencor', presenta este pop con emoción que plantea preguntas sobre decisiones y actitudes vitales.

'Los Ojos No Mienten' de Kenneth

Afrobeat con fusión de R&B y dancehall del exparticipante de 'La voz Kids' Kenneth que destaca por su ritmo y su mensaje de sinceridad emocional.

'El Amor Te Da Miedo' de KITAI

La banda de rock española, de más de una década de trayectoria, presenta este tema con mensaje reflexivo sobre el miedo al compromiso y la necesidad de valentía para amar.

'Las Damas y el Vagabundo' de María León ft. Julia Medina

Pop ochentero positivo sobre dos personas que se unen en un desamor y miran al futuro con ilusión. Este dúo está formado por la cantante, actriz y bailarina mexicana María León y Julia Medina, conocida por su paso por 'Operación Triunfo 2018'.

'Tócame' de MAYO

El concursante de 'Operación Triunfo 2023' presenta esta declaración de amor intenso con ritmo electrónico.

'Mi Mitad' de Mikel Herzog Jr.

Tema pop emocional del hijo de Mikel Herzog, que representó a España en Eurovisión en 1998, explora la búsqueda de equilibrio y la conexión con el otro.

'Despierto Amándote' de Miranda! & bailamamá

El grupo argentino, con millones de oyentes en las plataformas, acude al festival con un pop electrónico bailable sobre el amor sin prejuicios y la pasión intensa.

'Mataora' de Rosalinda Galán

La cantante emergente andaluza reinventa el pasodoble con un enfoque moderno y de empoderamiento femenino.

'Tú No Me Quieres' de The Quinquis

Tema de un grupo creado para el festival que mezcla el funk, soul y electrónica sobre el despecho y la lucidez ante el desamor.

Noticias relacionadas

'T AMARÉ' de Tony Grox y LUCYCALYS

Pop flamenco contemporáneo, fresco y optimista, con buenas vibras y ritmo contagioso. Se trata de una colaboración entre el productor español Tony Grox (que fusiona flamenco con electrónica) y la cantante LUCYCALYS, que mezcla pop y flamenco moderno.