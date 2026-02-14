Benidorm Fest 2026, en directo: hora de la final, apuestas y última hora de las actuaciones

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalinda Galán durante su interpretación de 'Mataora'. / ROBERTO MORENO MOYA

Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

Los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 competirán este sábado 14 de febrero por alzarse con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso, que no servirá este año para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

