Benidorm Fest 2026, en directo: hora de la final, apuestas y última hora de las actuaciones

Los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 competirán este sábado 14 de febrero por alzarse con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso, que no servirá este año para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

¿Dónde se celebrará y dónde se podrá ver el festival? La gran final se celebrará en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) y podrá seguirse en directo por La 1 de TVE, RTVE Play, RNE, las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación. Además, la gala final también podrá seguirse por Radio Exterior y estará disponible en audio dual a través de la TDT en La 1 HD y UHD, a partir de las 22.00 horas.

¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026? Las votaciones para escoger al vencedor se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (25% popular y 25% demoscópico, con un jurado que representará a la población) y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate. | Así puedes votar a tu favorito

Estas son las canciones que participan en la final del Benidorm Fest 2026 12 concursantes de 18 han logrado el paso en la final en esta edición del concurso, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus, entre artistas emergentes y algunos rostros reconocidos del panorama musical español. | Todas las canciones del certamen

Todos los premios Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se llevará un premio económico de 150.000 euros. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo (Suecia) para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami (Estados Unidos), de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.