Vuelve el fenómeno 'Mafin': Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad' como Fina

Hace unos meses, la serie 'Sueños de libertad' rompió una de sus parejas más queridas: la formada por Marta de la Reina (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet). Esta última tuvo que abandonar el país y marcharse a Argentina, lo que acababa con la relación sentimental a la que los fans de la ficción de sobremesa de Antena 3 habían bautizado con el nombre de Mafin.

Hace unos días, Marta Belmonte ya adelantaba a EL PERIÓDICO que le gustaría que su personaje y Fina pudieran cerrar los temas que les habían quedado pendientes. Algo que se podrá materializar pronto, ya que la serie ha anunciado el regreso de la actriz Alba Brunet, aunque sin concretar la fecha del reencuentro.

"¡Fina ha vuelto a 'Sueños de libertad'! ¡Y vuelve por todo lo alto! ¿Qué pasará con #Mafin?", se puede leer en el perfil de Instagram de la serie, junto a un vídeo de Brunet en el que aparece con el pelo más corto del habitual.

El chantaje de Pelayo

La actriz dejó la serie después de tener a su primer bebé y, después del permiso de maternidad, se reincorpora a las tramas de la telenovela ambientada en una empresa familiar dedicada al mundo de los perfumes.

Su personaje se marchó de la colonia De la Reina víctima de un chantaje de Pelayo, que estaba obsesionado con recuperar su matrimonio con Marta. Esa traición la obligó a abandonar Toledo rumbo a Argentina.

Alba Brunet, en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS

Esta huida dejó muy hundida a Marta, que incluso cayó en la bebida. "Las heridas grandes siempre dejan cicatriz. Eso no significa que no puedas hacer tu vida y ser feliz, pero lo bonito es que algo cambia en el personaje. No se puede volver atrás ni fingir que no ha pasado nada. Eso ocurre también en la vida", reflexionaba Marta Belmonte sobre su personaje.

Nueva relación

La actriz analizaba también la evolución de Marta de la Reina tras el golpe de la marcha de Fina: "Por una parte se ha vuelto mucho más vulnerable. Esa coraza que tenía ha ido cambiando a base de palos. Admitir que no estaba bien, que estaba triste, que no levantaba cabeza, tocar fondo delante de los demás, ha sido un avance. Pero al mismo tiempo creo que está siendo conservadora, hay algo que se retrae, le cuesta volver a abrirse al mundo. Eso es algo que tendrá que ir conquistando poco a poco", admitía a EL PERIÓDICO.

Ya más repuesta, la hija de Damián había rehecho su vida y mantiene una relación con Cloe. ¿Tendrá futuro después del anunciado regreso de Fina?