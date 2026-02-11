La radio, 'Pasapalabra' y Bad Bunny

Llevamos unos días en los que la radio se ha disfrazado de televisión y nos ha dejado un encontronazo verbal que se ha hecho viral (maldita expresión) producido en la Cadena SER entre José Antonio Ponsetti y el ex árbitro de fútbol Iturralde Gonzalez. Ya es mala suerte que el próximo viernes que la radio celebra su día mundial y que el propio medio, siempre tan reflexivo y conciliador, sea noticia por incidentes como este.

Por ello, transcribo lo escuchado. Ponseti estaba verbalizando muy tranquilamente el siguiente discurso: “Un policía no tarda menos de 20 minutos en llegar a su casa y defenderse…” de pronto salta el ex juez, elevando un cada vez más su exaltado tono de voz: “¿Qué estás defendiendo públicamente la tenencia de armas, estás diciendo que cada uno puede llevar un arma, estás diciendo que se pueden tener armas? No te dejo hablar para decir esa barbaridad”. Bien. Una barbaridad que nadie dijo.

Recuerdo que no es la primera gresca que Iturralde monta en antena, que viene precedida con episodios parecidos que perpetró en el pasado en algunos estadios. No me cuadra para nada su presencia con el prestigio de la cadena. En fin. La SER sabrá a quien le da voz.

'Pasapalabra'

Ya llevamos días comentando el pollino de la ganadora del 'Pasapalabra': de si hubo tongo, si fue todo transparente, etc. Mucha rumorología y demasiada palabrería desde el desconocimiento y sin prueba alguna… Todo un no parar de videos en las redes sociales realizados por gente anónima que pone en duda la legalidad de este concurso.

Miren: por mi edad, por experiencia, por prestigio de EL PERIÓDICO y porque no tengo necesidad de dar pábulo a teorías o rumores sin confirmar, yo no dispongo de ningún papel en el que figure que esta mujer sabía la respuesta de antemano. De las opiniones que he visto estos días nadie lo ha mostrado. Otra cosa es el comentarlo que hagamos con amigos en el bar de la esquina.

Bad Bunny y la Súper Bowl

Esto no va de una competición de partidarios y detractores de Donald Trump. Esto va de espectáculo y me gustó el pollo que montó Bad Bunny, pero es que… no lo entiendo ni a él, y menos a ésta adoración mundial que genera. Yo soy más de Shakira, Luis Miguel, El Puma, Gloria Stefan o Michael Jackson. O sea, cantantes que cantan.

Noticias relacionadas

Mucha paz y gracias pol leel El Periódico. Con amol.