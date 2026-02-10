Sílvia Abril estrenará un 'talk show' en el 'prime time' de La 2Cat

Sílvia Abril ya era una de las caras de La 2Cat, la cadena mayoritariamente en catalán de TVE, con 'La recepta perduda', el programa en el que viaja por toda Catalunya para recuperar aquellas recetas tradicionales que han dado identidad a los pueblos y que están a punto de perderse. Pero en marzo contará con otro proyecto en la cadena, y en horario de 'prime time': 'I ara què?'.

El programa, coproducido con Sidecar Media, será un híbrido entre 'talk show' y 'late night' doméstico en el que las sorpresas marcarán el ritmo de cada entrega. Porque Abril recibirá cada semana a un invitado, pero no conocerá quién es hasta que aparezca por la puerta.

Con su perro Baloo

El plató se convertirá en la casa televisiva de la presentadora (con su perro Baloo incluido) y solo hay una certeza: alguien llama al timbre. A partir de ahí, todo es sorpresa.

Según TVE, 'I ara què?' apostará por la naturalidad. "Hay humor, pero no es un programa de 'sketches' ni de monólogos: la comedia nace de la reacción y la improvisación", apuntan. El espacio alternará momentos divertidos con otros más íntimos o reveladores, alejándose de la entrevista promocional clásica.

Por el plató pasarán perfiles diversos que permitirán conversaciones relajadas y poco previsibles, sin guion previo.