Cosas que no entendí de los Gaudí

Pasaron los Gaudí y, de entrada, mis felicitaciones a la realizadora Trini Manzanares, que superó con nota un reto nada fácil; las voces en 'off' de TV3(sin que se les viera, Ismael Martín y Carolina Rosich, que siguen manteniendo un saber estar y una dicción impecable), y a Laura Andrés, al piano, Roser Loscos, al violín, y Guillem Gràcia, al violoncelo. Dicho lo cual, hay cosas que no entendí, por ejemplo: el sonido.

Un micrófono de diadema puede fallar. Le ocurrió a Carla Quílez ('L’ànima blanca') mientras subía al escenario: o la petaca estaba apagada o le faltaban baterías, todo un clásico. Puede pasar. Ya veníamos del arranque de la gala en la que no escuchamos el inicio de la voz de Carolina Rosich. Puede pasar. Una voz en 'off' que grita: “¡¡La publi, la publi!!”, en el último donapás a TV3. Puede pasar. Y más cosas que no explico por falta de espacio.

Tampoco entendí que profesionales del oficio deban extraer un papelito del bolsillo para leer un discurso… o todavía peor: hacerlo observando la pantalla del móvil. “Bueno, Sergi. Eso lo hacen para que no olviden mencionar a nadie en los agradecimientos”, dirá alguien. Vale, a eso ya llego. Todo eso para que al final olviden el papel y agradezcan el trabajo citando a quienes ven sentados en la platea.

No me cabe en la cabeza que personas públicas necesiten leer en un tarjetón una única frase del tipo: “Y los nominados a la categoría de (lo que sea) son…”. Algunos de ellos son actores o actrices. Es posible que los nervios jueguen una mala pasada, pero ¿leer una sóla frase? ¿De verdad?

O que la directora de la academia (Judith Colell) recoja el merecido premio a la mejor película y opte por leer en su teléfono móvil de qué va la película que ella misma ha dirigido… “'Frontera' parla de persones, de gent que es veu obligada a marxar…”. Lo siento. No lo entendí.

Sin embargo, me encantó el testimonio sincero, por natural y enriquecedor, de Eva Libertad, premiada a la mejor dirección por la película 'Sorda', que al recoger el galardón dijo, sin ayuda de ningún papel: “A partir de ahora me voy a preparar un discurso hasta para ir a la pescadería…” (Risas y aplausos).

Noticias relacionadas

Acabé la gala leyendo el capítulo de agradecimientos, en donde en el final de los créditos aparecía como transporte colaborador Renfe, con un slogan que rezaba: “el teu tren”. Pero... ¿qué tren?