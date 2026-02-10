Festival de música
¿Cómo votar por mi canción y artista favoritos en el Benidorm Fest 2026?
Benidorm Fest 2026: guía completa del festival
La quinta edición del Benidorm Fest llega este martes a TVE con la primera semifinal. Los concursantes lucharán por hacerse con la 'sirenita de oro' y un premio de 150.000 euros (100.000 para el intérprete y 50.000 para los autores de la canción) después de que, por primera vez, el objetivo del festival no sea escoger al representante de Eurovisión. RTVE confirmó el pasado mes de diciembre que España no formaría parte del certamen europeo después de que se confirmara la participación de Israel.
Sin embargo, el sábado, en la gran final, habrá un ganador de la quinta edición del programa. En este sentido, las votaciones para escoger al vencedor se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (25% popular y 25% demoscópico, con un jurado que representará a la población) y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate.
Los espectadores podrán elegir cuáles son sus propuestas favoritas a través de SMS, llamada telefónica o mediante la app de RTVE Play, que solo permitirá votar una vez por persona. En el último caso, el televoto será gratuito a través de la aplicación oficial de la corporación, a través de un banner con el logotipo del Benidorm Fest que dará acceso a la votación.
Las votaciones de las semifinales se abrirán una vez hayan actuado todos los artistas, mientras que las de final estarán abiertas desde el inicio de la gala.
Otra novedad respecto a las ediciones anteriores es que en cada semifinal tendrá la oportunidad de pasar seis de las canciones participantes, en lugar de cuatro como ocurría en el pasado. El orden de las actuaciones de la gala final se conocerá un día antes de su celebración, el 13 de febrero.
