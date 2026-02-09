Televisión
La Super Bowl arrasa en la televisión en abierto con un 8,6% de cuota de pantalla en Cuatro
La emisión de la Super Bowl, la gran final de la NFL entre los Seattle Seahawks y New England Patriots, arrasó con un 8,6% de cuota de pantalla y 345.000 espectadores en Cuatro. Una cifra que está muy por encima de la del resto de programas que se emiten a altas horas de la madrugada en España.
Además, el partido, que se pudo ver por primera vez en abierto en la televisión en España a través del canal de Mediaset, también anotó picos de audiencia de más de un millón de espectadores.
La retransmisión, que empezó pasada la medianoche, contó con Iker Sagasti al frente de la narración, acompañado por los comentaristas Paula Páramo y Mariano Sinito, los tres desde el Levi's Stadium de Santa Clara (California, EEUU).
Actuación de Bad Bunny
Además del encuentro deportivo, reservado para los fans del fútbol americano, el gran atractivo de la cita para la población ajena a la NFL residía en Bad Bunny, que estuvo a cargo del espectáculo del descanso de la Super Bowl.
El ganador del Grammy a mejor disco del año por 'Debí Tirar Más Fotos' lanzó un mensaje de unidad en América y subió al escenario a Lady Gaga, que convirtió 'Die with a smile' en salsa, y a Ricky Martin, interpretó la reivindicativa canción 'Lo que le pasó a Hawái', del propio Bad Bunny.
