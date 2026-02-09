La Liga de los 50 euros

El pasado mes de enero, La Liga presentó una propuesta dirigida a cualquier ciudadano instando a que denuncie a cualquier bar que emita públicamente el fútbol de manera ilegal. ¿Cómo detectar la ilegalidad de dicho producto? Fácil. Si en una esquina de la pantalla no aparecen las letras A o B, denuncia al canto con una recompensa de 50 eurazos.

Debo pensar que La Liga ofrece dicha cantidad tan sólo si la denuncia tira hacia adelante, con lo cual entiendo que la resolución no será una cosa de hoy para mañana, porque en el caso de que fuera así, llamaré a mi primo para que denuncie a 20 bares de su barrio sin verificar si puede demostrar la posible estafa e inmediatamente se llevará mil ñapos. Supongo, pues, que la cosa debe ir para largo.

La propuesta me parece correcta y se entiende fácil: un organismo ofrece un producto audiovisual como es Liga de Primera y de Segunda División y lo vende a usuarios particulares y bares. Pero un pequeño apunte para hacer saber a la patronal que pese a los años que ha ido cambiando el apellido de su competición en función de quién paga la fiesta, jamás ha calado en el aficionado. ¿Qué aficionado manifiesta públicamente ver La Liga Hypermotion, Adelante, BBVA…? Nadie. Los seguidores siempre mencionamos la “Primera” o la “Segunda”, y a menudo ni siquiera citamos el apellido “división”.

A menudo en Tik-Tok o en Instagram (plataformas gratuitas que generan mucho dinero) extractos de series o programas de televisión que han hecho historia, por parte de usuarios que las cuelgan, sin derecho ni pudor alguno, con el deseo de engordar sus redes sociales de seguidores con un trabajo hecho por otros, desde luego que ni siquiera conocen. Estoy hasta el gorro de ver cuentas que promueven videos con gags de 'Plats Bruts', 'La que se avecina', o 'Al Ataque'. También sería lógico que las cadenas que lo emitieron, los actores que lo representaron o los guionistas que lo escribieron reclamaran 50 euros a quienes cuelgan dicho material.

Noticias relacionadas

Perdón: reconozco que me ha quedado el artículo a la mitad. En este cambalache que forman La Liga y el Comité de Árbitros no estaría de más que algún aficionado plante una denuncia a ambas patronales por irregularidades por la forma de aplicar el reglamento y el surrealista e interesado uso del VAR. Eso lo sabemos todos.