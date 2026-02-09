AMC conquista el salvaje Oeste y abre un canal dedicado al wéstern

Este martes 10 de febrero, coincidiendo con el mes de nacimiento de John Ford (director de clásicos como 'La diligencia', 'El hombre tranquilo', 'Centauros del desierto', 'Las uvas de la ira' y 'El hombre que mató a Liberty Valance') nace AMC Western, dedicado íntegramente a este prolífico género cinematográfico que ha sido capaz de reinventarse a lo largo de las décadas.

AMC Western prestará especial atención en su programación a los grandes artífices que dieron forma al género, tanto delante como detrás de la cámara, con directores imprescindibles como John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone y estrellas icónicas como John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre muchos otros.

Joyas de Hollywood

La programación de AMC Western recorrerá los principales subgéneros y etapas del cine de vaqueros: desde los grandes clásicos de los años 30 en adelante y las joyas de la edad de oro de Hollywood, como ‘Cimarrón’ (1931), el primer wéstern que ganó el Oscar a Mejor Película, ‘El zurdo’ (1958), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Paul Newman, o ‘Caravana de mujeres’ (1951) de William A. Wellman, reconocida por aportar un enfoque femenino singular dentro del género.

Clint Eastwood y Hank Worden con unas botellas de Coca-Cola en la película dirigida por Eastwood 'Bronco Billy' (1980). / Archivo

Pasando por el wéstern crepuscular que a partir de los 60 y 70 revisó los mitos del cine del Oeste, con títulos como ‘Dos hombres y un destino’ (1969), protagonizada por Newman junto a Robert Redford y ganadora de cuatro premios Oscar; ‘Bronco Billy’ (1980), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, o ‘Pat Garrett y Billy el Niño’ (1973) de Sam Peckinpah, cineasta conocido por revolucionar el cine con su estilo violento y poético, y cuya banda sonora fue compuesta por Bob Dylan.

Eurowesterns

La parrilla también ofrecerá los emblemáticos eurowestern rodados en Italia y España, muchos de ellos filmados en localizaciones icónicas de Almería u Hoyo de Manzanares, que convirtieron nuestro país en un escenario clave del género, como ‘El blanco, el amarillo y el negro’ (1975) de Sergio Corbucci, ‘El día de la ira’ (1967) de Tonino Valerii, o ‘Hasta que llegó su hora’ (1968), obra maestra de Sergio Leone con un reparto estelar encabezado por Henry Fonda y Claudia Cardinale.

Todo ello sin olvidar el neowestern: grandes títulos contemporáneos que demuestran que el cine del Oeste sigue más relevante que nunca, como ‘Los odiosos ocho’ (2005) de Quentin Tarantino, ‘El forastero’ (2002) de Randa Haines, o ‘Deuda de honor’ (2014), dirigida por Tommy Lee Jones.

Homenaje a John Ford

El lanzamiento del canal coincide con el mes del nacimiento de John Ford, una de las figuras más influyentes del género. Por ello, el martes 10 de febrero, AMC Western inaugura su primer día de emisiones con un homenaje al legendario director con tres títulos esenciales de su filmografía: ‘Pasión de los fuertes’ (1946), ‘Río Grande’ (1950) y ‘El hombre que mató a Liberty Valance’ (1962), un recorrido cronológico que refleja la evolución de su estilo y su decisiva huella en el cine del Oeste.

Durante los fines de semana de febrero, el canal también inaugura el especial ‘Leyendas del Oeste’, un ciclo dedicado a los grandes clásicos, con cintas como ‘Murieron con las botas puestas’ (Raoul Walsh, 1941), ‘Duelo de titanes’ (John Stuges,1957), ‘Raíces profundas’ (George Stevens, 1953) o ‘Colorado Jim’ (Anthony Mann, 1953).

John Wayne, en 'Río Lobo' / AMC

Asimismo, cada mes AMC Western ofrecerá el especial “SE BUSCA”, centrado en figuras clave del género. En febrero, el ciclo arranca con John Wayne, el gran mito americano, con títulos como ‘El Dorado’ (Howard Hawks, 1966), ‘Río Lobo’ (Howard Hawks, 1970), ‘Valor de ley’ (Henry Hathaway, 1969), ‘Los cuatro hijos de Katie Elder’ (Henry Hathaway, 1965), ‘Hondo’ (John Farrow, 1953) y ‘El último pistolero’ (Don Siegel, 1976), película que marcaría su despedida de las pantallas.

Dónde ver el canal

El nuevo canal, que ofrecerá obras maestras y títulos de culto desde la edad de oro del cine hasta la actualidad, se podrá ver en los principales operadores: Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Prime Video a través de AMC Channels.