¿A qué hora y dónde ver la actuación Bad Bunny en el intermedio de la Superbowl 2026?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, hará historia al convertirse en el primer artista en cantar íntegramente en español durante el espectáculo de medio tiempo de una Super Bowl. El puertorriqueño, que llega al Levi's Stadium recién coronado con tres premios Grammy —incluido el codiciado Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'—, transformará el estadio en una fiesta de raíces latinas ante una audiencia global estimada en más de 100 millones de espectadores.

El 'Apple Music Super Bowl LX Halftime Show', producido en colaboración con Roc Nation —la compañía de Jay-Z—, contará además con la presencia de Green Day en la ceremonia de apertura, la interpretación del himno nacional a cargo de Charlie Puth, y las actuaciones previas de Brandi Carlile y Coco Jones. Aunque Bad Bunny no ha confirmado artistas invitados para su intervención, la expectación por posibles colaboraciones sorpresa es máxima.

Así pues, más allá de lo que ocurra sobre el césped, este domingo será el intérprete latino el protagonista y encargado principal de poner a bailar a la audiencia del 'show' más politizado y esperado que se recuerda.

Mucho más que música

La elección de Bad Bunny como cabeza del espectáculo de medio tiempo no ha estado exenta de polémica. Su anuncio en septiembre de 2025 desató una tormenta política en Estados Unidos, amplificada por el clima de tensión en torno a las políticas migratorias de la administración Trump y los operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Desde sectores conservadores, figuras como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticaron abiertamente a la NFL por la decisión, mientras que la organización Turning Point USA llegó a programar un espectáculo alternativo con Kid Rock como cabeza de cartel.

Lejos de rehuir el debate, Bad Bunny avivó la conversación desde el escenario de los Grammy 2026, donde clamó un rotundo "¡Fuera ICE!" y recordó que los latinos "no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó públicamente al artista en varias conferencias de prensa, defendiendo que la elección responde a una estrategia deliberada de la liga por conectar con una audiencia global y latina que ya supera los 39 millones de seguidores solo en territorio estadounidense. El propio Bad Bunny, en tono más distendido, zanjó la cuestión en su rueda de prensa previa al partido: "Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar".

¿A qué hora actúa Bad Bunny y dónde se puede ver en España?

El 'kick-off' del Super Bowl LX está programado para las 00.30 horas (hora peninsular española) de la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de febrero. La actuación de Bad Bunny en el descanso, como es habitual, dependerá del desarrollo de la primera mitad del partido, pero se estima que arrancará aproximadamente entre las 2.00 y las 2.30 de la madrugada. El espectáculo suele tener una duración de entre 12 y 15 minutos.

Para seguir el evento en directo desde España, estas son las opciones disponibles:

Cuatro y Mediaset Infinity : la Super Bowl vuelve a la televisión en abierto gracias a Mediaset, que adquirió los derechos de emisión. El partido, el 'Halftime Show' y toda la cobertura estarán disponibles tanto en el canal Cuatro como en la plataforma de 'streaming' Mediaset Infinity , accesible de forma gratuita.

: la Super Bowl vuelve a la televisión en abierto gracias a Mediaset, que adquirió los derechos de emisión. El partido, el 'Halftime Show' y toda la cobertura estarán disponibles tanto en el como en la plataforma de 'streaming' , accesible de forma gratuita. Movistar Plus+ : emitirá el evento a través de su canal Movistar Plus+ Deportes (dial 63), con narración en español y opción de audio original en inglés.

: emitirá el evento a través de su canal (dial 63), con narración en español y opción de audio original en inglés. DAZN (NFL Game Pass): como casa oficial de la NFL en España, DAZN ofrecerá la retransmisión completa con comentarios en español, además de contenidos adicionales como la previa, el análisis posterior y repeticiones bajo demanda para quienes no puedan trasnochar.

Cuentas pendientes entre los aspirantes al título

La madrugada del domingo al lunes, el Levi's Stadium de Santa Clara (California) acogerá la gran final de la NFL entre dos franquicias con cuentas pendientes: los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Se trata de la reedición del encuentro por el título de 2015 que los Patriots arrebataron a Seattle en la última jugada. Once años después, ambos equipos regresan al escenario definitivo del fútbol americano con plantillas renovadas, liderazgos distintos y una sed de revancha que promete un duelo inolvidable.

Noticias relacionadas

Los Patriots, dirigidos por Mike Vrabel —tricampeón como jugador con la franquicia—, buscan un séptimo anillo que les convertiría en la franquicia más laureada de la historia de la liga. Enfrente, unos Seahawks capitaneados por Sam Darnold y sostenidos por una defensa asfixiante aspiran a levantar su segundo trofeo Vince Lombardi.