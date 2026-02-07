¿Quién actúa en el Benidorm Fest 2026? Todos los artistas y sus canciones en el festival

La quinta edición del Benidorm Fest se celebrará este año la segunda semana de febrero, entre los días 10 y 14, por primera vez sin el objetivo de Eurovisión. A diferencia de ediciones anteriores, este año el ganador no representará a España en Eurovisión debido a la retirada del país por la presencia de Israel, pero el certamen sigue siendo un escaparate musical importante con un premio de 150.000 euros para intérpretes y compositores

Esta edición del concurso, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus, contará con un total de 18 concursantes, entre artistas emergentes y algunos rostros reconocidos del panorama musical español.

Los 18 temas inéditos de artistas y grupos de distintos estilos, desde bachata y pop urbano hasta rock, afrobeat y fusiones contemporáneas, se reunirán en un evento celebrado en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Estos son los participantes del programa y sus canciones:

'Turista' de ASHA

Tema alegre y viajero que mezcla culturas y sensaciones de movimiento, con influencias multilingües y un espíritu nómada. Asha es una cantante y compositora de origen marroquí-español, conocida por su fusión de géneros urbanos, flamenco y pop multicultural, que ha trabajado con artistas como C. Tangana y Becky G.

'Dopamina' de Atyat

Fusión de ritmos latinos y árabes cargada de energía y baile, que busca transmitir euforia y emoción. Atyat es una artista de madre cordobesa y padre egipcio, que combina influencias árabes y latinas en su música.

'Bailándote' de Dani J

Bachata romántica del artista sevilla Dani J que invita al baile y a la conexión a través del movimiento.

'Rakata' de Dora & Marlon Collins

Pop moderno y potente, diseñado para bailar con un toque descarado y divertido. Dora Postigo, hija de la modelo Bimba Bosé y del músico Diego Postigo, combina pop y electrónica con Marlon Collins, actor y músico formado en teatro.

'Sobran gilipo**as' de Funambulista

Pop rock de Funambulista, proyecto liderado por Diego Cantero, uno de los nombres más asentados del pop español, con mensaje crítico y directo sobre la conexión humana más allá de las pantallas y los falsos gurús.

'Velita' de Greg Taro

Pop electrónico con una letra sobre mantener viva la luz del principio de una relación incluso cuando se apaga una vela. Greg Taro es un compositor criado entre España y Alemania, exmiembro de Urban Lights junto a su hermano Álvaro Soler.

'¿Qué vas a hacer' de Izan Llunas

Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas, representante de Eurovisión en 1997 con 'Sin rencor', presenta este pop con emoción que plantea preguntas sobre decisiones y actitudes vitales.

'Los Ojos No Mienten' de Kenneth

Afrobeat con fusión de R&B y dancehall del exparticipante de 'La voz Kids' Kenneth que destaca por su ritmo y su mensaje de sinceridad emocional.

'El Amor Te Da Miedo' de KITAI

La banda de rock española, de más de una década de trayectoria, presenta este tema con mensaje reflexivo sobre el miedo al compromiso y la necesidad de valentía para amar.

'No Volveré a Llorar' de KU Minerva

Balada-pop emotiva que simboliza un renacer tras superar momentos difíciles. Ku Minerva es un icono del eurodance español de los 90, que vuelve con un estilo nostálgico y bailable que hizo popular en su época.

'Bomba de amor' de Luna Ki

Explosivo tema de amor y celebración con personalidad fuerte y presencia de baile. La artista ya compitió en una la primera edición del Benidorm Fest, aunque se tuvo que retirar al no poder usar efectos vocales en su actuación.

'Las Damas y el Vagabundo' de María León ft. Julia Medina

Pop ochentero positivo sobre dos personas que se unen en un desamor y miran al futuro con ilusión. Este dúo está formado por la cantante, actriz y bailarina mexicana María León y Julia Medina, conocida por su paso por 'Operación Triunfo 2018'.

'Tócame' de MAYO

El concursante de 'Operación Triunfo 2023' presenta esta declaración de amor intenso con ritmo electrónico.

'Mi Mitad' de Mikel Herzog Jr.

Tema pop emocional del hijo de Mikel Herzog, que representó a España en Eurovisión en 1998, explora la búsqueda de equilibrio y la conexión con el otro.

'Despierto Amándote' de Miranda! & bailamamá

El grupo argentino, con millones de oyentes en las plataformas, acude al festival con un pop electrónico bailable sobre el amor sin prejuicios y la pasión intensa.

'Mataora' de Rosalinda Galán

La cantante emergente andaluza reinventa el pasodoble con un enfoque moderno y de empoderamiento femenino.

'Tú No Me Quieres' de The Quinquis

Tema de un grupo creado para el festival que mezcla el funk, soul y electrónica sobre el despecho y la lucidez ante el desamor.

'T AMARÉ' de Tony Grox y LUCYCALYS

Pop flamenco contemporáneo, fresco y optimista, con buenas vibras y ritmo contagioso. Se trata de una colaboración entre el productor español Tony Grox (que fusiona flamenco con electrónica) y la cantante LUCYCALYS, que mezcla pop y flamenco moderno.