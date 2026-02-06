¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa

¿Sabrían decir el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido el más valioso de la NFL por la agencia AP? Una pista: empieza por la M. Rosa Rodríguez, la flamante ganadora de 'Pasapalabra', sí que sabía la respuesta (Morrall), lo que la ha llevado a completar el rosco del concurso de Antena 3 y embolsarse este jueves 5 de febrero (ya la madrugada del viernes) los 2.716.000 euros del bote, el más alto entregado por el programa.

La joven gallega (aunque nacida en Argentina, donde vivió hasta los 7 años), de 32 años, llevaba meses compitiendo con otro veterano del programa presentado por Roberto Leal, Manu Pascual, por completar las 25 preguntas del rosco. Él lo ha estado intentando durante 437 programas. A ella le han bastado 307 para conseguirlo, ya que debutó en el concurso el 19 de noviembre de 2024. Dos veces, incluso, se ha quedado a solo un acierto del bote.

Manu, el concursante más longevo

En todo este tiempo, se ha impuesto a Manu, al que muchos veían grandes posibilidades de convertirse en el nuevo ganador de 'Pasapalabra', en 96 programas. Ha perdido 120 duelos contra él (que la han llevado a la Silla Azul), y empatado 91. De hecho, el joven psicólogo madrileño, de 29 años, tiene el récord de permanencia en el concurso, que batió el pasado mes de octubre. Además, se había quedado nada menos que seis veces a solo una respuesta de conseguir el bote.

Manu, en 'Pasapalabra' / Atresmedia

Con un grado de Filología Inglesa, un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación, Rosa trabaja actualmente como profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales en el ámbito universitario. Aunque le gustaría estudiar la carrera de Psicología, algo que lleva posponiendo durante muchos años. Este jueves, en las pruebas previas al rosco, ha contado con la ayuda de la actriz Mariam Hernández y el humorista Fernando Ramos.

Su madre la animó

El dominio de la lengua de la ganadora de 'Pasapalabra' ha quedado sobradamente demostrado en algunas de las complicadas preguntas que ha respondido a lo largo de su participación en el 'show'. Este jueves, por ejemplo, ha acertado que el verbo para definir la acción del caballo de alzar las patas delanteras alternativamente haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar era 'piafar'. O que el nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920 y que se empleó en la película 'El cantor de jazz' era vitáfono.

Su madre fue la que le dio el empujón definitivo para participar cuando, durante la pandemia, se sentaban juntas a ver concursos. "Me animaba específicamente para 'Pasapalabra' porque, cuando yo era pequeña y lo veía (presentado entonces por Silvia Jato), siempre decía que cuando fuera mayor de edad iría. Así, al final, después de repetírmelo muchas veces, me convenció", recuerda Rosa.

Los anteriores botes

Cuando dio el paso, seguro que ni podía llegar a imaginarse que iba a llevarse el mayor bote del concurso, desbancando el anterior récord de Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 se hizo con 2.272.000 euros.

El tercero más cuantioso de la actual etapa de Antena 3 (la que se inició en 2020 con Roberto Leal al frente) es el de 2021 de Pablo Díaz, con 1.828.000 euros, y el cuarto, más reciente, el de Óscar Díaz. Fue en mayo de 2024 y ganó 1.816.000 euros. La lista de ganadores la completa Sofía Álvarez, en 2021, con 466.000 euros.

Mención especial merece Eduardo Benito, que se llevó el bote de 2.190.000 euros en la primera etapa en Antena 3, en 2006, y lo hizo ¡el primer día que concursó! La mejor palabra para definirlo es esa que contiene la X que Rosa ha acertado en el rosco de este jueves: éxito.