Bote millonario
'Pasapalabra' catapulta la audiencia diaria de Antena 3, que supera en seis puntos a TVE y duplica a Telecinco
La cadena se beneficia del tirón del concurso, que lidera el día con 3,6 millones de telespectadores
¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que le ha dado el premio a Rosa?
La victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra', que se llevó el mayor bote de la historia del concurso (nada menos que 2.716.000 euros), ha disparado la audiencia de Antena 3. El programa logró colocarse este jueves como lo más visto del día y llevó también a 'El hormiguero', que tenía como invitados a los dos concursantes de 'Pasapalabra', a escalar al segundo puesto del 'ranking' del día.
Antena 3 sabía que el tirón de Rosa Rodríguez y Manu Pascual, dos veteranos del programa que llevaban mucho tiempo rozando la victoria, le podía dar un gran rendimiento en audiencia anunciando que este jueves uno de los dos se llevaría el codiciado y millonario bote. Y acertó con la estrategia de emitir el concurso en pleno 'prime time', sacándolo de su horario habitual de tarde, algo que suele hacer siempre que alguien consigue el dineral en juego.
La emisión de 'Pasapalabra' en 'prime time' congregó frente a la pequeña pantalla a 3.696.000 telespectadores y un espectacular 36,8% de 'share'. El minuto en el que Rosa gata el bote, a las 0.09 horas ya de la madrugada del viernes, anotó 4.125.000 fans y un 45,3%.
'El hormiguero', el segundo programa más visto del día, llegó a los 3.239.000 seguidores (23,5%). El lunes había tenido 1.181.000 (14,1%), el martes, 1.746.000 (12,6%), y el miércoles, 2.115.000 (16,3%).
El especial por la tarde
Pero es que el especial de tarde de 'Pasapalabra', que repasaba la trayectoria en el concurso de Manu y Rosa, se situó también como la cuarta emisión más vista del día, con 2.672.000 telespectadores y un 23,6% de cuota de pantalla.
El 'efecto Pasapalabra' hizo que la audiencia del día de Antena 3 se disparara. La cadena logró un 18,9%, muy por encima de La 1 (12,8%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%) y La Sexta (6,1%).
Comparándolo con el resto de la semana, la subida es considerable, aun teniendo en cuenta que Antena 3 suele liderar las audiencias diarias. El lunes, por ejemplo, la cadena tuvo una media de 13,9%; el martes, de 14,2% (ese día le ganó La 1, que tuvo 14,9%), y el miércoles, del 15%. Otro dato: la media del mes de Antena 3 está en el 14,3%.
Éxito también en Catalunya
En Catalunya, 'Pasapalabra' escaló al tercer puesto del 'ranking' general del día, con 341.000 telespectadores y un 31,4%. Solo le superaron el partido de la Copa de la Reina entre el Madrid y el Barça que emitió TV3 (493.000 y 25,5%) y el 'Telenotícies migdia' (405.000 y 30,2%).
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
- Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: 'No es justo
- ¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa
- ¡A mí también me importa una mierda!
- Muere Eugeni Sallent, exdirector de TV3
- Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos