'Pasapalabra' catapulta la audiencia diaria de Antena 3, que supera en seis puntos a TVE y duplica a Telecinco

La victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra', que se llevó el mayor bote de la historia del concurso (nada menos que 2.716.000 euros), ha disparado la audiencia de Antena 3. El programa logró colocarse este jueves como lo más visto del día y llevó también a 'El hormiguero', que tenía como invitados a los dos concursantes de 'Pasapalabra', a escalar al segundo puesto del 'ranking' del día.

Antena 3 sabía que el tirón de Rosa Rodríguez y Manu Pascual, dos veteranos del programa que llevaban mucho tiempo rozando la victoria, le podía dar un gran rendimiento en audiencia anunciando que este jueves uno de los dos se llevaría el codiciado y millonario bote. Y acertó con la estrategia de emitir el concurso en pleno 'prime time', sacándolo de su horario habitual de tarde, algo que suele hacer siempre que alguien consigue el dineral en juego.

La emisión de 'Pasapalabra' en 'prime time' congregó frente a la pequeña pantalla a 3.696.000 telespectadores y un espectacular 36,8% de 'share'. El minuto en el que Rosa gata el bote, a las 0.09 horas ya de la madrugada del viernes, anotó 4.125.000 fans y un 45,3%.

'El hormiguero', el segundo programa más visto del día, llegó a los 3.239.000 seguidores (23,5%). El lunes había tenido 1.181.000 (14,1%), el martes, 1.746.000 (12,6%), y el miércoles, 2.115.000 (16,3%).

El especial por la tarde

Pero es que el especial de tarde de 'Pasapalabra', que repasaba la trayectoria en el concurso de Manu y Rosa, se situó también como la cuarta emisión más vista del día, con 2.672.000 telespectadores y un 23,6% de cuota de pantalla.

El 'efecto Pasapalabra' hizo que la audiencia del día de Antena 3 se disparara. La cadena logró un 18,9%, muy por encima de La 1 (12,8%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%) y La Sexta (6,1%).

Comparándolo con el resto de la semana, la subida es considerable, aun teniendo en cuenta que Antena 3 suele liderar las audiencias diarias. El lunes, por ejemplo, la cadena tuvo una media de 13,9%; el martes, de 14,2% (ese día le ganó La 1, que tuvo 14,9%), y el miércoles, del 15%. Otro dato: la media del mes de Antena 3 está en el 14,3%.

Éxito también en Catalunya

En Catalunya, 'Pasapalabra' escaló al tercer puesto del 'ranking' general del día, con 341.000 telespectadores y un 31,4%. Solo le superaron el partido de la Copa de la Reina entre el Madrid y el Barça que emitió TV3 (493.000 y 25,5%) y el 'Telenotícies migdia' (405.000 y 30,2%).