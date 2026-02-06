La 2 recuerda el humor ochentero

Las sensibilidades sociales no son las mismas actualmente que hace unas décadas, ni tampoco el humor. Chistes y gags de antaño que hicieron reír a los españoles serían hoy en día muy políticamente incorrectos. ¿Pero hay algunos 'sketches' que han logrado envejecer bien?

Eso es lo que intentará mostrar este sábado 7 de febrero el programa de La 2 'Cómo nos reímos' (22.15 horas), que viaja esta semana en el tiempo para ofrecer una dosis de ‘Humor ochentero’. Con este especial monográfico, el programa rescata lo mejor de la comedia de la década de los 80 en el Archivo de RTVE.

Unos debutantes Cruz y Raya

Es la era del pop, de las lentejuelas y los cardados, pero también del humor desternillante, de los chistes contados en bares con luces de neón y de las largas horas en familia viendo humor en televisión. Protagonistas indiscutibles de esta década como Martes y Trece (con míticos gags como el de las empanadillas de Encarna de noche), La Trinca, Gila y Eugenio se dan cita en esta entrega junto a los entonces debutantes Cruz y Raya y Los Morancos, entre otros muchos humoristas.

El programa 'Un, dos, tres... responda otra vez' de Chicho Ibáñez Serrador vivía sus años dorados y recibía cada día la visita de distintos cómicos dispuestos a hacer reír a su público. Con todos ellos, ‘Cómo nos reímos’ repasa durante 60 minutos los mejores momentos del humor ochentero.