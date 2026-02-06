¿Cuándo es el Benidorm Fest 2026? Día, hora y dónde ver las semifinales y final

La quinta edición del Benidorm Fest se celebrará este año la segunda semana de febrero, entre los días 10 y 14, por primera vez sin el objetivo de Eurovisión. RTVE hizo pública su decisión de salir del festival europeo el pasado mes de diciembre después de que se confirmara la participación de Israel en el certamen, pero confirmó que la cita en Benidorm se mantendría intacta.

En esta ocasión, el festival ha renovado su elenco de presentadores. Javier Ambrossi, Jesús Vázquez y Lalachus se unen al equipo del concurso, mientras que Inés Hernand repetirá al frente del programa por cuarta vez.

Primera semifinal

La primera semifinal tendrá lugar el martes 10 de febrero, a las 22:50 horas, tras 'La revuelta', y actuarán, por este orden: Kitai, María León y Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora y Marlon Collins, Tony Grox y LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr., y Kenneth.

Segunda semifinal

La segunda semifinal se celebrará dos días después, el jueves 12 de febrero, también a las 22:50 horas, tras 'La revuelta' y contará con las actuaciones de ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! y bailamamá.

Además, Abraham Mateo y Luz Casal actuarán como artistas invitados de la segunda gala en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

Final

La gran final del concurso llegará el sábado 14 de febrero, a las 22:00 horas. La gala escogerá al ganador de la quinta edición del concurso y, por primera vez, de un premio de 150.000 euros.

Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, las tres primeras ganadoras del Benidorm Fest, que llevaron sus propuestas a Eurovisión, regresarán al Benidorm Fest con actuaciones en la gran final del concurso para celebrar sus cinco años.

Dónde ver

Las tres galas se emitirán en directo en RTVE y RTVE Play.

Además, la plataforma de 'streaming' ha preparado un canal temático, que contará con programas especiales como el ‘Benidorm Calling’, emitido antes de las galas, documentales como ‘Dime: historia de una canción’ y videoclips de las ganadoras del certamen, como ‘SloMo’ de Chanel, ‘Eaea’ de Blanca Paloma, ‘ZORRA’ de Nebulossa y ‘ESA DIVA’ de Melody.