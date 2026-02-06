Apple TV transmitirá la Fórmula 1 inspirado en la película 'F1' tras un acuerdo de 750 millones

La película sobre la Fórmula 1, que protagonizó Brad Pitt en 2025, inspiró a Apple TV a replantear la transmisión del campeonato en vivo, con una cobertura más inmersiva y personalizada, que permita seguir a pilotos específicos y mostrar la complejidad de conducir los monoplazas, adelantó a EFE el vicepresidente senior de Servicios de Apple, Eddy Cue.

"La película hizo que la gente viera lo difícil y lo increíbles que son los atletas que manejan esos coches... Parece fácil pero es una de las cosas más difíciles en el mundo", apuntó Cue. "Lo que queremos es traer eso", añadió.

Apple TV transmitirá toda la temporada del circuito de automovilismo en Estados Unidos a partir de este año. La plataforma de streaming llegó a un acuerdo de cinco años con Formula 1 para ofrecer la cobertura completa del torneo, incluyendo todas las carreras, entrenamientos y sesiones de clasificación.

El acuerdo, valorado en 750 millones de dólares, se concretó meses después del estreno de la película 'F1', del director Joseph Kosinski, que se convirtió en la película deportiva más taquillera de todos los tiempos, y que actualmente compite por cuatro premios Óscar.

Según Cue, el acceso que tuvieron durante la filmación de la película abrió la puerta a nuevas ideas para la transmisión: "Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, nos dio un acceso increíble. Pudimos estar en las carreras, en las prácticas, y ver a sus equipos y a los nuestros trabajando juntos. Nos dimos cuenta de que había una gran oportunidad para seguir innovando", añadió.

El mejor año para Apple TV en deporte

Entre las novedades que planea Apple TV se incluye la posibilidad de seguir a pilotos específicos con un solo clic, ver lo que ocurre con otros monoplazas al mismo tiempo y ofrecer una experiencia más cinematográfica de la carrera.

La Fórmula 1 no será el único deporte que Apple TV incluirá en su programación: en noviembre, la plataforma también anunció que todos los partidos de la Major League Soccer (MLS) estarán disponibles para los suscriptores en 2026, además de los 'Friday Night Baseball', que transmite desde 2022.

"Este año va a ser más grande que hemos tenido en deporte", aseguró Cue.

Y aunque Apple TV no transmite el Super Bowl, la empresa está vinculada al espectáculo de medio tiempo a través de Apple Music, y este domingo el puertorriqueño Bad Bunny hará historia como el primer solista hispano en protagonizar el show.

"Creo que va a ser el half time show (espectáculo de medio tiempo) más grande del mundo, que lo va a ver todo el mundo. Bad Bunny estuvo increíble en los Grammys ganó el álbum del año y es un artista increíble, así que quiero ver el show", apuntó.

Esta semana Apple TV dio algunos de los adelantos de las producciones que se vienen para su plataforma este 2026 en un evento de gran formato repleto de estrellas.

Entre los más esperados, la nueva serie de Ana Taylor-Joy, 'Lucky'; la película protagonizada por Keanu Reeves, 'Outcome'; y la versión televisiva de 'Cape Fear', que protagonizan Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem.