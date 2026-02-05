'Salvador' (Netflix), el descenso de Luis Tosar a las entrañas de un grupo neonazi

El auge de los partidos de extrema derecha es una realidad en Europa. En EEUU, Donald Trump se ha embarcado en una brutal cruzada contra la inmigración que ha desembocado en las temidas redadas del ICE. Con este preocupante contexto de fondo, Netflix estrena este viernes 6 de febrero 'Salvador', una serie en la que Aitor Gabilondo, que ya abordó realidades incómodas en 'Patria' y 'El Príncipe', sumerge a Luis Tosar en un entorno ultra.

El actor interpreta al Salvador del título, un técnico de emergencias sanitarias que lucha por dejar atrás su pasado con el alcohol. Una noche en la que se juega un partido de máxima tensión entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas).

"Salvador es un tipo progresista de izquierdas, supuestamente dedicado a la educación de su hija en el respeto al otro. Y se la encuentra en una situación completamente contraria a eso", avanza Tosar. "A partir de ahír empieza todo un viaje moral, ideológico, de gestión de culpa y de increíble curiosidad, porque todo lo que se está planteando es completamente ajeno a lo que él pudiera haber pensado hasta entonces", añade.

Claudia Salas y Luis Tosar, en 'Salvador' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

Espiral de violencia

El protagonista se verá envuelto en una frenética espiral de violencia y caos en este drama salpicado de acción gracias a su director, Daniel Calparsoro ('Asalto al Banco Central', 'Hasta el cielo: La serie'). El ritmo del primer de los ocho episodios, de hecho, es vertiginoso y contiene escenas muy duras. Salvador conocerá desde dentro el funcionamiento del grupo ultra gracias a la viuda de uno de sus miembros (Leonor Watling).

Leonor Watling y Candela Arestegui, en 'Salvador' / JAIME OLMEDO/NETFLIX

"Lo interesante de 'Salvador' es que no se queda en contarte los mecanismos de captación de estos grupos, sino también qué pasa una vez que estás dentro. Profundiza mucho en las historias de los personajes, en sus dudas, y en la manera de abordar esta problemática que es tan actual hoy en día", señala Claudia Salas. Porque algunos de los discursos de odio que lanzan los personajes de 'Salvador' son bastante reconocibles en la vida real.

El poder de la ficción

"El ejercicio interesante es agarrar todas esas frases que aparecen continuamente en los diarios, en los informativos, en las tertulias televisivas, y colocarlas en un personaje. Para un espectador es completamente diferente recibir eso desde un retrato puramente periodístico a un personaje que lo está pronunciando, porque ahí adquieren otro cariz", considera Tosar.

César Mateo, en 'Salvador' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

"Ese es el gran poder de la ficción", recalca. "La idea es que, cuando la gente vea la serie, piense: ¡Es que no me había planteado cuál es la magnitud de ese mensaje!", subraya el actor, al que acompañan intérpretes como Fariba Sheikhan ('La Unidad'), Pedro Casablanc ('Querer'), Patricia Vico ('Hasta el cielo: La serie'), Claudia Arestegui, César Mateo ('La noche más larga'), Alejandro Casaseca ('Malaka'), Richard Holmes ('Hasta el cielo'), Marco Marini ('Hasta el cielo: La serie') y Lucas Ares ('Hasta el cielo: La serie').