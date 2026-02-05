Pongamos a Torralba en nuestras vidas

Ha aparecido así, de sopetón, en 'Els Matins' de TV3, en mitad de la a menudo caliente tertulia política con Ariadna Oltra como maestra de ceremonias, la mirada filosófica del teólogo y pedagogo Francesc Torralba, y ganador del último Premi Josep Pla con su reciente libro 'Anatomía de la esperanza'.

Sigo desde hace tiempo la trayectoria y la obra pública de Torralba y sólo puedo asentir y aplaudir todas sus aportaciones. Ayer, en els 'Matins', con su voz pausada, potente y con una vocalización perfecta que suma credibilidad a su mensaje nos regaló una 'masterclass'.

Nada más presentarlo, la propia Ariadna reconocía que iría muy bien disponer cada día en el programa la presencia de un filósofo, un teólogo, o un pedagogo para entender muchas de las noticias que se explican y que tienen mucho que ver con la esperanza o desesperanza actual. No se podía explicar mejor.

Sin la esperanza cualquier proyecto que empezamos no tira hacia adelante. Y a la vez es la propia esperanza la que conoce la dificultad de conseguir retos difíciles, pues hoy en día acostumbra a chocar con la cultura de la inmediatez. Padecemos una gran intolerancia a la espera, y la esperanza suele ser sinónimo de tenacidad. Por tanto, necesitamos constancia. Lo queremos todo rápido y a ser posible para ayer. Y hay algo ahí que es incompatible.

Volví a ver la entrevista en el 3Cat y todavía tengo dudas sobre su ubicación, colocada en mitad de la tertulia: por una parte, me gustó que Ramón Tremosa, Ada Colau, Alberto Fernández Díaz, Asuumpta Escarp y Joan Tardá escuchasen pacientemente al teólogo en una franja tan profundamente caliente, pero a la vez dudé si era el encaje más idóneo y Torralba no merecía una atención personalizada.

Y claro, le preguntaron sobre el tema del día: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, donde Torralba no dudó: “Lo urgente consiste en educar su pensamiento crítico, porque le dan credibilidad a todo lo que se emite desde una pantalla, y esto no les nace ningún bien”. Aplaudí con las orejas, pero sinceramente ignoro cómo podrá ejecutarse esta medida, porque el mismo colectivo sí que podrán por Ley abortar sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. Señoras y señores, queda abierto el debate.