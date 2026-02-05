'La Marató' de 3Cat de 2026 estará dedicada a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares

La 35.ª edición de 'La Marató' de 3Cat, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, se dedicará a la divulgación y al impulso de la investigación en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Unas dolencias que impactan de forma muy contundente en la calidad de vida de las personas afectadas y de su entorno, ya que son una de las principales causas de pérdida de autonomía y dependencia.

La Marató 2026 movilizará a la sociedad catalana para promover nuevos retos en la investigación de uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano —el neurológico— y en la necesidad de cuidar al cuidador, una pieza clave en el apoyo y la atención de estos pacientes.

Las enfermedades neurodegenerativas afectan a millones de personas en todo el mundo, ya que existen más de 600 patologías reconocidas. Se estima que en Catalunya las padecen unas 250.000 personas, con una mortalidad cercana a las 30.000 personas en el año 2025.

Del Alzhéimer al Parkinson

Este grupo de patologías engloba trastornos que afectan al cerebro y al sistema nervioso y que provocan una pérdida progresiva de neuronas. Esto implica que, con el tiempo, se deterioran funciones tan importantes como la memoria, el movimiento, el lenguaje o la capacidad de pensar y planificar.

Entre las principales enfermedades neurodegenerativas se encuentran patologías más frecuentes como el Alzhéimer y otras demencias, el Parkinson o la esclerosis múltiple, así como otras menos habituales como los parkinsonismos atípicos o la enfermedad de Huntington. Todas ellas presentan como características la cronicidad y una evolución progresiva.

Son enfermedades que, generalmente, provocan alteraciones en muchas actividades cotidianas y del movimiento, como el equilibrio, la movilidad, el habla, la respiración o la función cardíaca. Además, impactan en procesos cognitivos relevantes, como la memoria, la atención o la capacidad de tomar decisiones, así como en la expresión emocional. Estos aspectos, tan vitales en la vida humana, generan efectos muy devastadores y un sufrimiento considerable.

Las enfermedades neuromusculares, por su parte, engloban un conjunto de más de 150 patologías que tienen en común la afectación de la musculatura voluntaria y del sistema nervioso. Pueden ser genéticas, cuando se presentan como consecuencia de una mutación en los genes, o adquiridas, y afectan a personas de todas las edades, aunque más del 50 % de los pacientes debutan en la infancia.

Distrofia muscular y ELA

Dada su prevalencia, la mayoría de las enfermedades neuromusculares se consideran enfermedades raras, ya que afectan a menos de una persona por cada 2.000. Se calcula que en Catalunya hay unas 44.000 personas afectadas por alguna de estas patologías, con una mortalidad cercana a las 1.400 personas en el año 2025.

Dentro del grupo de enfermedades neuromusculares se encuentran la distrofia muscular de Duchenne, la miastenia grave, la atrofia muscular espinal, las distrofias musculares, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las neuropatías hereditarias, entre muchas otras.

267,2 millones de euros

Desde 1992, 'La Marató' ha recaudado un total de 267,2 millones de euros (cifra aún provisional, hasta el 31 de marzo, cuando se cerrarán las donaciones de la edición de 2025) y ha financiado 1.084 proyectos de investigación, desarrollados por 1.822 equipos investigadores, con la participación de 11.791 investigadoras e investigadores.