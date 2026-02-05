El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo

¿Quién puede ganar el bote de ‘Pasapalabra’?: Así son Manu y Rosa

Manu Pascual se ha convertido en una figura destacada del concurso desde que debutó el 16 de mayo de 2024. El concursante madrileño ha batido varios hitos de longevidad y estrategia en el rosco, superando registros históricos y acumulando más de 400 programas en el formato. Es reconocido por su constancia y disciplina a la hora de tratar de completar el rosco definitivo, un objetivo que él mismo ha definido como “evidente” para este año.

Por su parte, Rosa Rodríguez representa otro perfil que también ha marcado la historia reciente de ‘Pasapalabra’. Nacida en Quilmes (Argentina) y residente en La Coruña desde niña, esta profesora de Inglés y Lengua ha conseguido destacarse día tras día, hasta convertirse en la primera mujer que supera los 200 programas consecutivos en el concurso. Su estrategia en el rosco, combinada con calma y precisión, ha hecho que supere en varias ocasiones a Manu y se convierta en una rival muy sólida.

Lee aquí la noticia completa.