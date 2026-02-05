En Directo
Televisión
El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
Antena 3 emitirá esta noche el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’ a partir de las 23.00 horas, inmediatamente después de ‘El hormiguero', donde están invitados los dos concursantes finalistas. El duelo entre Manu y Rosa se resolverá este jueves de manera definitiva, cuando los participantes lucharán por hacerse con los 2.716.000 euros. Descubre el ganador del premio más grande del programa en este directo de EL PERIÓDICO.
¿Cuándo se entregó el último bote de 'Pasapalabra'?
El último bote de 'Pasapalabra' se entregó el 15 de mayo de 2024, es decir, hace más de un año y medio. En aquella ocasión y como suele ser habitual desde que el concurso regresó a Antena 3, se emitió el programa en prime time cosechando un espectacular 30,1% y 3.243.000 espectadores.
¿Quién puede ganar el bote de ‘Pasapalabra’?: Así son Manu y Rosa
Manu Pascual se ha convertido en una figura destacada del concurso desde que debutó el 16 de mayo de 2024. El concursante madrileño ha batido varios hitos de longevidad y estrategia en el rosco, superando registros históricos y acumulando más de 400 programas en el formato. Es reconocido por su constancia y disciplina a la hora de tratar de completar el rosco definitivo, un objetivo que él mismo ha definido como “evidente” para este año.
Por su parte, Rosa Rodríguez representa otro perfil que también ha marcado la historia reciente de ‘Pasapalabra’. Nacida en Quilmes (Argentina) y residente en La Coruña desde niña, esta profesora de Inglés y Lengua ha conseguido destacarse día tras día, hasta convertirse en la primera mujer que supera los 200 programas consecutivos en el concurso. Su estrategia en el rosco, combinada con calma y precisión, ha hecho que supere en varias ocasiones a Manu y se convierta en una rival muy sólida.
Así fue el cásting de Rosa
Así fue el cásting de Manu
Así han sido los mayores botes de la historia de ‘Pasapalabra’
El récord absoluto lo ostenta Rafa Castaño, que en marzo de 2023 se llevó 2.272.000 euros tras completar el rosco sin cometer un solo fallo. Aquella gesta no solo supuso el mayor bote jamás entregado por el programa, sino que marcó un antes y un después tras la larga trayectoria del concursante en el programa. Pero hay más. Muy cerca de esa cifra se sitúan otros premios que también superaron ampliamente el millón y medio de euros. En julio de 2021, Pablo Díaz logró uno de los botes más recordados, con 1.828.000 euros, tras una larguísima trayectoria en el programa. A esa lista se sumó en mayo de 2024 Óscar Díaz, que conquistó 1.816.000 euros después de más de 150 programas, consolidándose como uno de los grandes nombres del formato.
¿Cuánto dinero perderá el concursante que se lleve el bote?
Las reglas son claras: quien gana el bote solo se lleva la cifra final del premio acumulado, renunciando a los importes obtenidos a lo largo de los programas gracias a las victorias diarias. En cambio, el concursante que no consigue el bote sí se lleva íntegra su hucha, aunque con una consecuencia importante: queda eliminado definitivamente y no puede regresar al día siguiente. En el caso de que sea Manu Pascual quien gane el bote, perderá los 268.200 euros que ha ido acumulando durante 433 programas; mientras que si gana Rosa Rodríguez, dejará atrás los 167.400 euros que ha sumado en 303 programas.
Telecinco contraataca a 'Pasapalabra'
Tras anunciarse que 'Pasapalabra' pondrá en juego el mayor bote de su historia y cerrará el largo duelo entre Manu y Rosa, Telecinco ha decidido mover ficha y promocionar el mayor premio hasta la fecha en la nueva etapa de 'Allá tú'. Aunque ambos hitos televisivos coincidirán en el mismo día, no lo harán en franja horaria. El desenlace del concurso de Antena 3 se emitirá en prime time, justo después de la visita de los concursantes a 'El hormiguero', mientras que 'Allá tú' mantendrá su emisión habitual en la tarde de Telecinco, a partir de las 20h.
El dinero que perderá el concursante que se lleve el bote
Las reglas son claras: quien gana el bote solo se lleva la cifra final del premio acumulado, renunciando a los importes obtenidos a lo largo de los programas gracias a las victorias diarias. En cambio, el concursante que no consigue el bote sí se lleva íntegra su hucha, aunque con una consecuencia importante: queda eliminado definitivamente y no puede regresar al día siguiente. Este es el dinero que pierde el concursante que no se lleva el bote.
La reacción de Roberto Leal al entregar el bote más alto de su historia
'Pasapalabra' está a punto de entregar el mayor bote de su historia y Antena 3 ha desvelado ya cómo va a ser la reacción de Roberto Leal cuando se produzca este histórico momento. Manu o Rosa serán los protagonistas de un histórico momento al llevare el bote más alto de la historia del concurso y Antena 3 ha lanzado una nueva promo donde se puede ver la eufórica reacción de Roberto Leal. Como suele ser habitual cuando solo queda una palabra por resolver, el presentador mantiene el suspense durante unos segundos para después gritar de manera energética "¡sííí!" y el público se suma a la celebración.
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: 'No es justo
- Grammy 2026: Heidi Klum luce el vestido a medida más extremo e incómodo de la gala
- Grammy 2026: Los looks más atrevidos de la alfombra roja, de Lady Gaga a Sabrina Carpenter, Chapel Roan y Karol G
- Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos
- ¡A mí también me importa una mierda!
- Los Grammy miden este domingo la hegemonía de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar: actuaciones, nominados y alfombra roja