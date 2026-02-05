El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antena 3 emitirá esta noche el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’ a partir de las 23.00 horas, inmediatamente después de ‘El hormiguero', donde están invitados los dos concursantes finalistas. El duelo entre Manu y Rosa se resolverá este jueves de manera definitiva, cuando los participantes lucharán por hacerse con los 2.716.000 euros. Descubre el ganador del premio más grande del programa en este directo de EL PERIÓDICO.

