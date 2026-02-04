Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A los 64 años

Muere Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Estuvo al frente de la cadena pública catalana desde 2012 a 2016

Eugeni Sallent, en 2012

Eugeni Sallent, en 2012 / JULIO CARBÓ

Por qué confiar en El Periódico

Eugeni Sallent Garriga, exdirector de TV3 y uno de los referentes del sector audiovisual catalán, ha muerto este miércoles a los 64 años de edad a causa de un cáncer. El exdirectivo también estuvo ligado a Catalunya Ràdio y formó parte del equipo fundacional de RAC 1.

Nacido en Sabadell en 1962, hijo del creador de los Juegos Educa, Sallent era informático de formación, licenciado por la UAB y con un máster en Dirección de Empresas por EADA.

Aunque inició su trayectoria profesional como consultor en sistemas de información en el Centro Informático de la Generalitat, entre 1994 y 1995, Sallent ocuparía después la gerencia de las emisoras de Catalunya Ràdio.

Primer director de RAC1

En el 2000 se convertiría en el primer director de la emisora de radio privada RAC1, nacida ese mismo año, cargo que ocuparía hasta el 1012. También fue el primer director gerente de Radiocat, la empresa que engloba RAC1 y RAC105, formando así parte del equipo fundacional de la radio. 

Posteriormente, en el 2012, sería nombrado director de Televisió de Catalunya, relevando a Mònica Terribas. En 2016 dejó TV3 y ocupó cargos directivos en Mediapro, como el de responsable de la compañía en América Latina y también en Italia. 

