Marta Montaner, Juliana Canet y Roger Carandell muestran su día a día en la docuserie del programa 'Que no surti d'aquí'

De hablar de las vidas de los famosos y las 'influencers' a ser los protagonistas de un 'docu-reality'. Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner, presentadores del programa del corazón de Catalunya Ràdio 'Que no surti d'aquí', estrenan el próximo 8 de febrero en 3Cat una serie donde muestran todo aquello que se desconoce del formato y de su día a día. Su amistad, su relación personal y profesional, sus desencuentros y sus debates. De hecho, el primer episodio plantea una discusión entre los tres protagonistas que termina sin una respuesta clara, muy a pesar de los cientos de fans del programa que se acercaron este lunes al teatro Victòria por el estreno de la docuserie: ¿seguirá el 'Que no surti d'aquí' en antena cuando termine la temporada actual? ¿Cuántos años debería durar un formato triunfador para ser recordado con cariño entre el público?

"Lo único que sabemos por ahora es que estaremos hasta julio", zanjaron los presentadores tras el pase del primer capítulo. "Es un documental nuestro sobre qué pasa en el 'Que no surti d'aquí' cuando se apagan los micrófonos", explica Montaner. La serie, dirigida por Aleix Mateu y producida por Crisàlide y Mediapro, estrenará un episodio al mes en 3Cat hasta el verano. "Nos han preguntado si va a ser como el 'reality' de las Pombo. Bueno, sí, pero no. Nosotros hemos mantenido bastante nuestra esencia y nos vemos muy representados", añade la periodista. "Creo que en la serie caigo fatal y eso me da mucha tranquilidad, porque quiere decir que es un retrato fidelísimo de la realidad", comparte, por su parte, Canet.

Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner en la presentación de la docuserie / Crisàlide

Amistad y química

"Quien busque cotilleo, en la serie no lo encontrará. Quien nos sigue porque hablamos de Laura Escanes o Jessica Goicoechea, tal vez no se lo pasa tan bien. Pero le encantará a la gente que se queda en el programa porque le gusta la química que tenemos los tres y lo que generamos", comenta Montaner. Por su parte, Canet explica que este 'reality' es una oportunidad de acercarse más a los oyentes. "Es un programa que se ha construido a partir de los Whatsapps de los oyentes, de sus comentarios... Ver cómo reciben esto es importante para nosotros porque forma parte de este camino y nos hace más amigos", expresa la creadora de contenido.

Los protagonistas explican que, durante los rodajes, Carandell fue el primero en pronunciar la típica frase, como si de María Pombo o Georgina Rodríguez se tratase, de "me he olvidado de que hay cámaras que nos están grabando". "Realmente, eso es problema nuestro, que no diferenciamos lo que es el programa de la vida real y lo mezclamos todo. Tanto, que hay un punto que ya no sabes qué puedes decir y qué no", explica el director del programa. "Yo estoy harto de que mis exs me llamen preguntando qué he dicho en la radio porque Juliana no para de decir sus nombres", bromea el presentador. "Justamente la magia de nuestro programa tiene que ver con el hecho de ser amigos de verdad y ser muy auténticos en la radio", añade, por su parte, la 'influencer' de Cardedeu.

Estrellas sobreexpuestas

El 'reality' contará con algunos pequeños cameos de celebridades catalanas. En el primer episodio aparecen Laura Fa, integrante de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, que analiza cómo podría ser el futuro del programa, y la periodista Mònica Terribas, que comparte una charla con Canet después de que esta se plantee dejar el 'Que no surti d'aquí' la próxima temporada. Pero el documental también cuenta con momentos más personales, como cuando Montaner llama a su hija tras un espectáculo en el teatro, cuando Canet se despierta "muy fea", como ella misma afirma, porque se destrozó la cara al desmaquillarse, o el desayuno que comparten los tres en el hotel "después de una función y cuando nos espera un día con otro 'bolo', tenemos que atravesar media Catalunya y, estamos tan cansados, que somos como niños pequeños y nos reímos mucho", apunta Carandell.

Aunque en gran parte ya lo eran, con esta docuserie los presentadores se convierten en unas celebridades más del panorama catalán. Unos personajes públicos más, como todos aquellos de los que hablan en su programa, que muestran sus vidas públicamente. "A mí sí que me afecta estar tan sobreexpuesta y mostrarme tan vulnerable. Ellos son más fríos, pero yo lloro y soy pura emoción. Ellos tienen la piel más fría en ese sentido y están tan tranquilos mientras nos graban", expresa Montaner. "La verdad es que yo no veo las cámaras. Para mí son como unas 'colonias' y me lo paso muy bien. También es verdad que yo, de una manera muy diferente, siempre he enseñado mucho mi vida", reflexiona Canet. No obstante, la creadora de contenido mantiene los pies en el suelo: "Esto no será un fenómeno. Seguiremos haciendo nuestra vida normal y, cuando alguien nos pare por la calle, será simpatiquísimo y nos caerá genial".