Iñaki Gabilondo, Loles León, Joaquín Reyes y Alba Flores: las caras de la nueva programación cultural de La 2

La literatura, los viajes, la ciencia, la historia, la gastronomía... Estos son algunos de los ingredientes que configurarán los programas de la nueva oferta cultural de La 2, que se renovará este mes de febrero con nombres como Iñaki Gabilondo, Loles León y Joaquín Reyes. El estreno de un magacín en directo para las tardes, 'Sukha', será el gran eje de la parrilla de la cadena de TVE.

Al frente de 'Sukha', una producción propia que se emitirá desde Prado del Rey, estarán los presentadores Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández. El título es una palabra sánscrita que significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que girará el nuevo programa.

Mesas redondas y debates

El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.

Pero 'Sukha' no será la única novedad de La 2. Dentro de su apuesta por la literatura y el lenguaje, La 2 ofrecerá 'La gran aventura de la lengua española', con Iñaki Gabilondo, un recorrido divulgativo por la historia del español en el que participa el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua.

El veterano periodista también participará en la docuserie ‘El exilio’, con Alba Flores, que retratará la huida forzosa de miles de españoles tras la Guerra Civil.

Lengua e historia

La 2 prepara además ‘Cervantes por el mundo’, un nuevo espacio para conocer el trabajo de las distintas delegaciones del Instituto Cervantes, presentado por Ken Appledorn.

La Historia será protagonista en el espacio ‘Aprobado en Historia’, un 'panel show' de divulgación histórica con humor, presentado por Joaquín Reyes.

Entre las novedades llega ‘Zero dramas’, presentado por Loles León, un 'talk show' en el que se debatirá de una forma canalla, divertida e irreverente sobre temas muy actuales, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas. Además, contará con una sexóloga y psicóloga para abrir 'El consultorio sexual'.

Los viajes también marcarán la nueva temporada, con programas con una visión actual, y nuevas rutas como la que propone el recién llegado 'La vuelta al mundo en 80 likes' con Eva Rojas y Carlo Cuñado; y ‘Sin plan’, un programa de viajes con el aventurero Charly Sinewan.

También viajará Alex O´Dogherty a través de su programa 'Ríos'. No faltarán los programas gastronómicos como 'De tapas por España', que graba su tercera temporada, con Adrienne Chaballe.

Ciencia y concursos

La ciencia será otro de los pilares de la nueva parrilla de La 2. En primavera volverá, en su edición número 11, 'Órbita Laika', con novedades: habrá público y una pareja de presentadores formada por Eduardo Saénz de Cabezón y Ricardo Moure. Y está en preparación ‘No me lo puedo creer’, destinado a analizar los bulos científicos, con Pere Estupinyà.

Además habrá un espacio para los más jóvenes con 'Generación Cannabis', serie documental de dos capítulos sobre las secuelas que deja la droga ilegal más extendida en España. y f

La llegada del concurso 'Trivial Pursuit', presentado por Egoitz Tuxurruka, vendrá acompañada del evento 'Aprender jugando', que también celebrará los 35 años de 'Cifras y letras', que se ha consolidado como uno de los referentes de La 2.

Continuará el veterano 'Saber y ganar', con Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, y al apartado de concursos de La 2 se suma el 'game show' ‘Captcha, no soy un robot’. También con Rodrigo Vázquez al frente, tendrá a la IA como protagonista, ya que los concursantes deberán enfrentarse a una serie de pruebas que requieren ingenio, creatividad y agilidad mental.