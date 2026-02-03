Adiós, Fernando

Todos nos hemos hecho eco de la noticia de hace un par de días: una insuficiencia respiratoria ha acabado a los 80 años con la vida del actor, humorista y cantante Fernando Esteso. Creo honestamente que tanto por su dilatada trayectoria profesional así como por su continuada presencia en nuestras vidas, desde el cine y la televisión, merece esta columna en EL PERIÓDICO.

Pese a que no le faltó el reconocimiento general, el del público, que siempre lo tuvo, durante el pasado mes de diciembre se sinceró en dos ocasiones públicamente. La primera, en una entrevista concedida a Emma García, dentro el programa 'Fiesta': “Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo”; y la segunda ante el micrófono de Sonsoles Ónega, donde se quejó por su casi nulo reconocimiento oficial: “Yo jamás he intervenido en una película subvencionada, no como ahora, aunque ya sabes cómo son en la Academia: esperarán a que me muera para darme un Goya honorífico”

Tuvo una gran voz para cantar tanto de manera personal como para imitar: fue la fotocopia oficial de las voces de Julio Iglesias, Serrat, Charles Aznavour… En 1976 parió la letra y la música de 'La Ramona'. ¿Quién no la conoce 50 años después?

Siempre desde el cine y con su inseparable Andrés Pajares protagonizaron películas en las que hacían referencia a la actualidad, realizando parodias del cine de Hollywood ('Yo hice a Roque 3'), de la política española ('Todos al suelo'), sobre el boom del bingo ('Los bingueros'), criticando la crisis energética de los 70 ('Los energéticos'), del far west ('Al este del oeste'), de la presencia de la Iglesia católica ('El hijo del cura' y 'El cura ya tiene hijo'), del paro en los 80 ('El currante'), del divorcio ('Caray con el divorcio'), y un sinfín de películas que se rodaban durante dos meses y duraban media vida.

Su paso por la televisión de los años 90 se desarrolló con más pena que gloria. Desde entonces se cuidó poco y quizás comulgó con hábitos impropios. Presentó en Telecinco 'La ruleta de la fortuna' causando cierta intranquilidad en el espectador por su escaso autodominio en la escena.

Noticias relacionadas

Pero sobre todo, Esteso siempre fue un gran currante y muy buena persona. Y quien reúne este adn, lo siento, pero para mí siempre tendrá toda mi bendición, que no sé si es mucha o es la que es, pero sobre todo es sincera. Descansa y gracias, Fernando.