De Homo Zapping a Crossobar

¿Se acuerdan ustedes de aquel fantástico programa llamado Homo Zapping que emitió Antena 3 entre los años 2003 y 2007, basado en gags -muchos de ellos desternillantes- basados en programas de televisión de entonces, producido por el Terrat y grabado en el desaparecido Plató Ideal de Barcelona, que se tomó un largo descanso tras aquellas cuatro temporadas para volver posteriormente a emitirse en NEOX entre 2016 y 2018? Seguro que lo recuerdan.

Bueno, pues como todo vuelve, y especialmente aquello que en su día y desde el talento y la profesionalidad generó buenos momentos y sobre todo, esto es muy importante, no provocó rechazo, este pasado jueves empezó a emitirse CrossoBar, una propuesta donde se busca la risa del espectador. Nada más.

Como dijo en su día el maestro de periodistas Manuel Martín Ferrand (qepd) y colaborador de El Periódico: “No hay mejor manera de ser original que seleccionar bien lo que se copia”, aquel programa se vuelve a emitir, también producido por El Terrat, con otros actores y actrices, incluso algunos que repiten.

El objetivo de cualquier programa de humor es obvio: hacer reír al personal. Olvidémonos de pretender enviar un mensaje, subliminal o no, escondido en la política para apuntar con una escopeta a mandatarios gubernamentales cercanos o lejanos. No vayan tan lejos. El humor sano no necesita armas, tan sólo originalidad y talento, de manera que este espacio cumple con creces con su cometido.

Para empezar, la dirección del programa corre a cargo de dos mujeres como Alba Holgado y Vanessa Villar, con un más que demostrado currículum que arranca en el exitoso Malalts de Tele (TV3, 1997). A partir de aquí nada puede ir mal porque encontré talento con mayúsculas en la escena con caras del Polònia de TV3, que en breve cumplirá 20 años de emisión, como Agnès Busquets, Jordi Ríos, Judit Martín, David Marcé, Alba Florejachs o David Olivares, así como personas que hacen mucha gracia: Mónica Pérez, David Fernández, Arturo Valls, Edu Soto, o Raúl Pérez, con un guion en el que destaca Rafel Barceló. Todos ellos son la 'creme de la creme'. A todo eso sumemos un insuperable equipo de caracterización.

Noticias relacionadas

En su estreno del pasado jueves, una prometedora e interesante audiencia del 12,4% de cuota de pantalla que pidió a gritos nuevas propuestas para su continuidad en la corporación pública. ¡Larga vida a CrossoBar!