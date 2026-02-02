'Gènesi', la serie sobre la revolución gastronómica de Ferran Adrià, llegará en otoño a TV3: "Es un homenaje a toda la cocina catalana"

Hace unas décadas, un pequeño restaurante de la Costa Brava, El Bulli, llegó a convertirse en el gran epicentro internacional de la gastronomía. Elegido mejor restaurante del mundo en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, fue un visionario laboratorio para la creación de nuevos platos y técnicas culinarias. El responsable de su éxito fue Ferran Adrià, uno de los grandes referentes gastronómicos internacionales, y su innovador equipo. Su historia ha quedado reflejada en varios documentales, pero nunca se había mostrado desde la ficción, como hará 'Gènesi', la serie que está grabando estos días TV3 y que estrenará, en catalán, el próximo otoño. Después se podrá ver en Netflix.

Protagonizada por Miquel Fernández, Carlos Cuevas, Ivan Massagué y Mónica López, 'Gènesi' está dirigida por un cineasta que conoce bien a Adrià, David Pujol, ya que estuvo detrás de la serie documental 'El Bulli. Història d'un somni'. "Este nuevo proyecto es como cerrar un círculo", reconoce el director, que asegura que "la ficción lleva las historias a otro nivel y te permite explicar lo que no puedes explicar a través del rigor de los documentales".

David Pujo, en el rodaje de 'Gènesi' / 3Cat

En 'Gènesi' hay mucha verdad, ya que cuenta con el aval del propio Adrià y de El Bulli Foundation, que da verosimilitud a todas las secuencias gastronómicas de la serie. Entre bambalinas, en una sofisticada cocina frente al plató, un equipo de cocineros que habían trabajado en el restaurante, como Eduard Bosch y Marc Cuspinera, han elaborado los más de 70 platos que aparecen en la ficción, elegidos entre los 1846 que se cocinaban en El Bulli.

Minuciosa recreación

La ambientación está también muy cuidada, con una minuciosa recreación del restaurante, que cerró en 2011 para convertirse en un museo. Pero la serie incorpora una trama de ficción en otra línea temporal, la de una crítica gastronómica retirada (Mónica López) que, tras la muerte de su padre, decide reabrir el restaurante familiar junto a su sobrina (Joana Vilapuig).

Esta historia sirve para conectar con los orígenes de El Bulli e introducir la cocina tradicional en la trama. "En un pequeño país como el nuestro hemos tenido tres mejores restaurantes del mundo. Eso es único y es algo que pone en valor esta serie. Pero nada de eso habría pasado si no hubiéramos tenido unas bases tradicionales y una cocina muy sólida y asentada", destaca el director.

Ivan Massagué y Joana Vilapuig, en el rodaje de 'Gènesi' / 3Cat

'Gènesi' es, de hecho, un homenaje a toda la cocina catalana. Por eso aparecen como personajes otros chefs sin los cuales no se puede explicar el alcance del legado de El Bulli y el movimiento gastronómico de los últimos años: Santi Santamaria, Fermí Puig, Christian Escribà, Oriol Castro... "Ellos, como los hermanos Roca, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall o Nandu Jubany, también dan sentido a 'Gènesi'", explican en TV3.

"No quería que fuera 'Polònia'"

Aunque el protagonismo de la serie, claro está, lo tiene Ferran Adrià. Miquel Fernández, el actor que lo interpreta, tenía claro que no quería caer en la parodia. "No quería que fuera 'Polònia' porque no es una serie cómica", explica el actor. "Me empapé viendo cosas de él. Era importante ver su evolución, cómo entra en El Bulli muy joven, muy tímido, y va empoderándose", narra.

Uno de los puntos clave de su interpretación estaba en la voz. "No podía obviar su forma de hablar, así que hice todo el guion en catalán neutro y escribí, fonéticamente, cómo hablaba él", explica sobre cómo se preparó para meterse en el papel. También pudo conocer en persona al chef, que le ayudó a dar forma al personaje.

El interior de El Bulli, recreado en el rodaje de la serie 'Gènesi' / 3Cat

Todo el reparto realizó diversas sesiones con el equipo de Adrià para aprender nociones de cocina y cómo tractar el producto. Después, el chef los invitó al restaurante Enigma, propiedad de su hermano, Albert Adrià. De esa cena sacó mucho partido Cuevas, el actor que le da vida en 'Gènesi'.

Albert Adrià y Juli Soler

"Los hermanos formaban un equipo creativo y se retroalimentaban mucho. Además, Albert es una figura imprescindible porque era de los que más se atrevía a decirle que no a Ferran, por una cuestión de confianza", subraya el actor.

Otra figura clave en El Bulli fue Juli Soler, el jefe de sala del restaurante, al que encarna Ivan Massagué. Al contrario que sus compañeros, que pudieron hablar con las personas reales a la que interpretan, el actor no tuvo esa oportunidad ya que Soler murió en 2015. Pero ha contado con la ayuda de sus hijos y de muchos de sus colaboradores: "Coinciden en que, en la sala, hacía reír a todo el mundo. Era una persona muy para afuera".

Seis episodios

'Gènesi', compuesta de seis episodios, no solo hace un recorrido por la gastronomía catalana, sino también por el territorio. La serie, que acabará de rodarse el 13 de febrero, se ha estado grabando por diversas localizaciones catalanas. En el Penedès se localiza el restaurante ficticio Can Canabach; de cala Montjoi, en Roses, donde estaba ubicado El Bulli, se ha utilizado la entrada del restaurante y sus entornos naturales, de donde el chef sacaba las materias primas, y una masía de Barcelona es la entrada de Can Fabes, el local de Santi Santamaria.

El Maresme, la Costa Daurada y Montserrat albergan otras localizaciones de 'Gènesi', coproducida por 3Cat con Minoria Absoluta, Fischcorb y Emulsió Films AIE, con el impulso de la Generalitat y el apoyo del ICED. A ellas se suman los platós del Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, que representan los interiores y la cocina de El Bulli y el local vacío que después ería Tickets, de Albert Adrià. Pere Arquillué y Mario Gas completan el reparto principale.