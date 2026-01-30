Los trabajadores del SX3 salen en defensa de Laia Servera, destituida como jefa de Infantils de 3Cat

Este martes, la dirección de 3Cat anunció que había decidido relevar a las tres mujeres que estaban al frente de la gestión principal del canal infantil SX3 (el antiguo Super 3): Laia Servera, hasta ahora jefa de contenidos de Infantils, Vanesa Hernàndez, que estaba al frente de la unidad estratégica del departamento, y Muntsa Tarrés, productora ejecutiva de Infantils. El argumento esgrimido era la necesidad de captar a nuevos públicos y audiencias para el SX3. Sin embargo, trabajadores del Departament d'Infantils y el equipo del 'InfoK' (el informativo juvenil de la cadena) han lanzado un comunicado en el que salen en defensa de Servera y Tarrés y acusan a la dirección de haber generado problemas en la jerarquía interna con el nombramiento de Hernàndez nada más nacer el nuevo SX3.

En el texto, recuerdan que, cuando el 10 de octubre de 2022 el SX3 estrenó nuevos contenidos, imagen y marca para volver a ser referentes entre los niños catalanes, lograron su objetivo. "Fuimos líderes en el lineal en el 'prime time' infantil, impactamos con nuevas propuestas que se han consolidado y el consumo digital consigue buenas cifras".

Liderando el proyecto estaban Laia Servera (jefa del Departament d’Infantils), Muntsa Tarrés (productora ejecutiva d’Infantils) y Ferran Molinas (jefe de Imatge). "Pero justo después de iniciar este camino, el Departament d'Infantils comenzó a ser el banco de pruebas de un nuevo organigrama", recalcan.

Menosprecio

Fue entonces cuando se creó la Unitat Estratègica d'Infantils y se fichó a Vanesa Hernàndez como coordinadora. "Un cargo con las atribuciones poco definidas que, de rebote, desdibujó las funciones de la jefa de Departament", señalan. "En la práctica, la persona que tenía que coordinar se ha erigido como jefa de Departament y ha menospreciado a muchos profesionales que trabajamos", le afean a Hernàndez.

También responsabilizan del problema a las direcciones de la cadena, "que lo han estado observando hasta ahora, pese al perjuicio que esto ha supuesto para el proyecto global de Infantils".

Reconocen que Hernàndez tampoco lo tenía demasiado sencillo: "Es cierto que la estructura que establece este organigrama no le deja a la coordinación una tarea fácil: coordinar sin recursos, yendo a llamar a las puertas de los distintos departamentos para que se los faciliten. Frente a 3Cat cuesta mucho que todo el engranaje de la empresa que no está vinculado a Infantils entienda la importancia y la necesidad de poner en valor, promocionar y hacer lo que necesita el SX3 para crecer", afirman.

"Sin escuchar a los profesionales"

El comunicado prosigue con las críticas: "Se han tomado decisiones relevantes para Infantils sin escuchar lo suficiente la experiencia de sus profesionales y ha faltado claridad a la hora de alinear los objetivos del Departament con los de la empresa. Todo ello requiere una buena coordinación estratégica, con un liderazgo sólido, dialogante, facilitador y transparente. Y no ha sido así".

"Y con la excusa de relevar la pieza que no ha funcionado, nos llevamos por delante las que sí lo han hecho", apostillan. "Los contenidos son impecables, pero hay que ampliar la base. Este es el argumento que la dirección ha construido para destituir a las dos personas artífices y motor del éxito. No solo destituirlas, sino la forma en que lo han hecho: deprisa y corriendo, de malas maneras y sin pensar en cómo se hará el relevo en un momento clave, en plena preproducción de los contenidos de 2026".

"¡Suerte que el SX3 es una prioridad!", ironizan. "Pero si esta es la manera que tiene la dirección de demostrarlo, echando del barco a quienes han remado y a la que no, no nos lo creemos. Aquí los nombres importan. Saben quiénes son y qué han hecho. Y lamentamos profundamente esta INJUSTICIA que se ha cometido, destituyendo a dos personas con un currículum impecable y una larga experiencia que serán muy difíciles de sustituir", concluyen.