Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados sorteo Champions playoffsPeaje C32CienciaRodaliesRenfeR2 RodaliesKevin WarshCarlos AlcarazBarcelonaViento CatalunyaElecciones Aragón
instagramlinkedin

68 años

Muere Joan Anton Ramoneda, 'la voz de Catalunya Ràdio'

Joan Anton Ramoneda

Joan Anton Ramoneda / ACN

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El locutor, realizador y actor de doblaje Joan Anton Ramoneda, considerado 'la voz de Catalunya Ràdio', ha muerto este viernes a los 68 años, según informa 3Cat.

Comenzó a trabajar en la radio en octubre de 1983 y puso voz a la publicidad de las emisoras de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: locutaba los indicativos de los programas, los separadores que sonaban por antena, y participaba en muchas de las cuñas publicitarias y de promoción, y se jubiló en febrero de 2024.

Noticias relacionadas

Antes de entrar en Catalunya Ràdio, en abril de 1984, fue locutor de Ràdio Associació de Catalunya; hizo doblaje para el cine y la televisión, en series como 'Dallas', 'Star Trek: la nova generació' y películas como 'Apol·lo 13' y 'Zodiac', y en 2011 recibió la Menció d'Honor de Ràdio Associació.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL