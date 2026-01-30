Muere Joan Anton Ramoneda, 'la voz de Catalunya Ràdio'

El locutor, realizador y actor de doblaje Joan Anton Ramoneda, considerado 'la voz de Catalunya Ràdio', ha muerto este viernes a los 68 años, según informa 3Cat.

Comenzó a trabajar en la radio en octubre de 1983 y puso voz a la publicidad de las emisoras de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: locutaba los indicativos de los programas, los separadores que sonaban por antena, y participaba en muchas de las cuñas publicitarias y de promoción, y se jubiló en febrero de 2024.

Antes de entrar en Catalunya Ràdio, en abril de 1984, fue locutor de Ràdio Associació de Catalunya; hizo doblaje para el cine y la televisión, en series como 'Dallas', 'Star Trek: la nova generació' y películas como 'Apol·lo 13' y 'Zodiac', y en 2011 recibió la Menció d'Honor de Ràdio Associació.