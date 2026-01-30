Homenaje a Chiquito de la Calzada, el cómico más imitado

Hay cómicos que consiguen que algunos de sus gags se conviertan en virales. Pero más difícil es lograr que el público adapte como propias algunas de sus frases. Chiquito de la Calzada, en cambio, consiguió incluso que la audiencia imitara su particular forma de hablar y de moverse. El programa de La 2 'Cómo nos reímos' le rinde homenaje este sábado 31 de enero (22.20 horas) con el capítulo titulado 'Fistrología'.

Con este monográfico, el programa ofrece un extenso repaso al universo particular de Chiquito de la Calzada, uno de los grandes iconos del humor español, a lo largo de sus diferentes etapas como referente de la comedia a nivel nacional, con los mejores momentos del cómico en el archivo de RTVE.

De cantaor a humorista

Los inicios del malagueño, cuyo verdadero nombre era Gregorio Sánchez Fernández, no fueron como humorista, sino como cantaor flamenco. En esa etapa arranca un recorrido que pasa por su explosión televisiva en los años 90, y por su posterior conversión en un fenómeno cultural y popular.

Sus intervenciones en programas como 'Genio y figura', 'El burladero' y películas como 'Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera' y 'Papá Piquillo', le convirtieron en uno de los humoristas más famosos del país. Un tributo al que se ha convertido en el cómico más imitado y, sin embargo, más inimitable de España.