Cierro la semana enalteciendo el documental que TV3 emitió este pasado martes dentro del espacio "Sense ficció" (recuperable y de visión altamente recomendable en el 3Cat), producido por Qucut y con un estupendo guion y dirección firmados por Jorge Cebrián, sobre la biografía de un personaje extravagante y curioso que existió en la vida real. Además de ser conocido y catalogado como seductor, visionario, espía y un presunto aristócrata, fue todo un estafador que se autoproclamó rey del Principat d’Andorra.

El documental, titulado "Boris Skossyreff, el estafador que va ser rei", reproduce lo que sucedió durante algunos días del verano de 1934. Se estrenó en la pantalla grande hace unos meses y, además, existe una novela de gran éxito que versa sobre las peripecias del personaje. ¡Cómo nos gustan estas historias reales bien recreadas!

Durante aquel año, Boris decretó que se anunciara su llegada al trono en las principales plazas del país con un toque de trompetas. Además, junto a su fotógrafo personal, acabaron pactando cómo debía ser el traje oficial del rey de Andorra: sin corona pero con barretina, unos pantalones cortos estilo 'bombacho' y medias de lana...

En "Boris..." descubrimos una magnífica interpretación del personaje a cargo de Manel Piñero, ofreciendo unos registros actorales que muchos desconocíamos. El documental aporta imágenes reales de la época, acompañadas de interesantes testimonios actuales del país. Con una postproducción en blanco y negro muy lograda, el presunto rey quiso seducir —y en algunos casos lo consiguió— a una buena parte de las personas influyentes del país.

Pero el sueño de Boris rey duró solo nueve días. En aquel 1934 ya barruntaba algunas ideas de país que, por entonces, rozaban el surrealismo: propuso construir la primera estación de esquí (inaugurada en 1957), redactar una Constitución para Andorra (aprobada en 1993), levantar un casino (fundado en 2023 y que en breve cumplirá su tercer aniversario) y establecer conexiones aéreas con Mallorca, cuya línea semanal es una realidad desde 2024.

Realmente, resulta harto difícil imaginar la existencia de una figura similar hoy en día, en 2026... Y la realidad es que la emisión de esta historia verídica superó en audiencia el pasado martes a espacios consolidados como "El Hormiguero" y "La Revuelta". ¡Ojo!