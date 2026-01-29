El tonito, Javier. El tonito.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Existen cosas en el mundo de la televisión que me siguen sorprendiendo. Algunas de ellas las entiendo, y otras, no. Para empezar: no entiendo porqué siempre que conecto con La 1 por las mañanas noto a un Javier Ruiz al que, pese a que tan sólo lo conozco a través de los medios y no personalmente, este no es Javier Ruiz. O dicho de otra manera, este no era Ruiz: no comunicaba así. 

Y conste que no es es un tema fácil y que tiene su mérito: conectar con la audiencia mientras alguien prescribe mensajes de manera enfadada. Hagan este ejercicio y fíjense en su entrecejo. No cabe una explicación tan demoledora como fijarse en ese tono y en esa cara. Difícilmente alguien pueda defender que durante el directo esté transparentando felicidad. 

Ha conseguido conectar de tal manera que sin duda ha convertido a 'Mañaneros' con cifras impensables hasta hace un año. Este pasado martes su cuota de pantalla alcanzó a un más que meritorio 19,1%, en un programa en el que debido a su éxito ha estirado de manera paulatina su horario hasta llegar a las 3 de la tarde y empalmar con el 'Telediario'. Y lo hace poco a poco, con un iPad en la mano, y sobre todo con constantes referencias a la ultraderecha, de la que ni por asomo se imagina la campaña gratuita que le está regalando cada día a VOX and family. Un error de estrategia colosal. Pero él sabrá, claro. 

Sin duda se trata de un tono absolutamente diferente -ojo, o como mínimo así me lo parece- del Javier Ruiz que escuchábamos hace cuatro días (es un decir) en los micrófonos de la SER donde desde luego se exponía de manera mucho más didáctica, explicativa y dialogante; de hace ocho días (es otro decir) cuando estaba en las mañanas de Cuatro, donde parecía un presentador más amable; o de cuando hace quince días (también ha llovido) cuando aparecía como analista económico en las mañanas de la COPE, haciendo compañía a Ernesto Sáenz de Buruaga. 

A menudo existen figuras televisivas que necesitan un papel complementario donde alguien hace de poli bueno y otra figura de poli malo. En este caso la “poli buena! es Adela González; un excelente fichaje desde septiembre de 2024 que también forma parte del éxito de Mañaneros, pero haciéndolo… con otro tono totalmente diferente al de Ruiz. ¿Estrategia? Puede. 

