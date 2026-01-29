Plataformas de 'streaming'
Squirrel: todo lo que puedes ver en el nuevo canal de Movistar+ desde este jueves
El acuerdo entre las dos compañías busca ampliar las opciones de entretenimiento para los usuarios
Movistar Plus+ destapa el lado oscuro de la Costa del Sol en 'Marbella. Expediente judicial': "Este tipo de series levantan voces críticas"
Squirrel, el nuevo canal familiar de cine y series de la TDT, se suma a la oferta de entretenimiento de Movistar Plus+, tanto en descodificador como en dispositivos, desde hoy, 29 de enero, según ha informado la plataforma.
Movistar Plus+ y Squirrel
El canal, que incluye series y películas españolas e internacionales, se incorpora al dial 35 de Movistar Plus+ bajo "una filosofía de innovación, creatividad y contenidos de calidad, para enriquecer, aún más, la plataforma", según ha indicado.
"El acuerdo entre Movistar Plus+ y Squirrel refleja la visión compartida por ambas compañías de ofrecer a los espectadores propuestas de valor relevantes, accesibles y de calidad. La incorporación del canal refuerza una parrilla orientada a enriquecer la experiencia del usuario y a ampliar las opciones de entretenimiento disponibles en la plataforma", ha manifestado.
Catálogo
Los usuarios podrán ver películas como 'Rambo Last Blood', 'Jude', 'The Outpost', 'La última gran estafa', 'John Rambo', 'I Care a Lot', 'Espía Roja', 'El exorcismo de Georgetown', 'La buena esposa', 'Venganza Ciega', 'Till Death', 'Winchester' o 'La forja del campeón', entre otras, o series como 'Cuéntame cómo pasó', con emisión íntegra y en orden cronológico.
