El editorial de Cristina Villanueva: Estar a la altura del duelo

Cristina Villanueva

Cristina Villanueva

Hoy es un día importante para las familias que han perdido a alguien en los accidentes de tren. El funeral de Huelva no es sólo un acto religioso: es un espacio de respeto, de silencio y de abrazo colectivo. Y eso nos interpela a todos.

La pregunta no es quién va o quién no va. La pregunta es si, como sociedad y como política, somos capaces de estar a la altura del dolor...

Porque mientras las familias intentan despedirse, el ruido político lo invade todo y contamina el dolor. Quizás debamos recordar a nuestros políticos que en los funerales no se llama, ni se señala al adversario… No se utiliza el sufrimiento ajeno como arma política.

Los ciudadanos no piden impunidad, piden verdad. Y las familias no piden silencios eternos. Piden respeto...

Hoy necesitamos una tregua porque hoy toca acompañar y cerrar la boca.

Bienvenidos al Segon Cafe.

