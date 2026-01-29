¿A qué hora se estrena la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' este jueves?

'Los Bridgerton' preparan ya su regreso a Netflix. La cuarta temporada de la exitosa serie basada en la saga de novelas de Julian Quinn y ambientada en el Londres de la Regencia se centrará en el bohemio segundo hijo del clan protagonista, Benedict (Luke Thompson).

A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Dos partes

Como suele hacer con sus grandes estrenos, Netflix dividirá la temporada de 'Los Bridgerton' en dos partes: la primera llega a la plataforma este 29 de enero de 2026, mientras que la segunda lo hará casi un mes más tarde, el 26 de febrero de 2026.

Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) protagonizan esta nueva temporada, con Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling) y Nicola Coughlan (Penélope Bridgerton).

El reparto

Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) y Hugh Sachs (Brimsley) también regresarán en esta nueva temporada.

Además, como parte del reparto adicional principal se encuentran Simone Ashley (Kate Bridgerton), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Katie Leung (Lady Araminta Gun). Los Bridgerton llega a Netflix de la mano de Shondaland y cuenta con la producción ejecutiva de Shonda Rhimes, Tom Verica, Betsy Beers y Chris Van Dusen.

La primera parte de la serie se estrena este jueves a las 9:00 horas en Netflix