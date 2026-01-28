Recientemente me he entretenido a zapear y buscar por diferentes canales de la TDT (es decir, gratuitos) porque la oferta es incalculable. Uno se acomoda en el sofá y sin darse cuenta le pueden pasar tranquilamente un par de generaciones mientras va buscando un programa que le seduzca y le guste.

Me ha gustado recordar programas (la mayoría de ellos son series) que tenía fuera de la memoria y saber que puedan tener una segunda vida ubicados en canales que no están habitualmente entre los diez primeros del mando a distancia, sino que deben teclearse dos dígitos. Pero resulta curioso observar algunas propuestas y las horas en las que se emiten, cuya explicación por parte del programador es bien sencilla: “si van a esas horas, será por algo”.

Energy, un canal propiedad de Mediaset, emite durante buena parte de cada noche 'Mentes criminales' desde las 8 de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Huelga comentar que 'Mentes criminales' no explica episodios de la vida de Bambi.

¡¡Cuántas veces hemos pasado por Factoría de ficción y hemos visto… 'La que se avecina'!! A partir de la 1 de la tarde, 'La que se avecina'; a las 15’24, 'La que se avecina'; a las 17’27, 'La que se avecina'; a las 19’10, 'La que se avecina'; a las 21’06, 'La que se avecina'; a las 22’55… ¡sorpresa! Una película. Pero cuando se acaba la peli, a las 0’56, se emite un capítulo de 'La que se avecina'; a las 03’17 de la madrugada, 'La que se avecina'… interrumpida a las 04’47 por 'El Horóscopo de Esperanza Gracia'. En lugar de Factoría de ficción el canal podría bautizarse tranquilamente como 'La Factoría que se avecina'.

La propuesta de Ten es absolutamente random. Me llama la atención que a las 7 de la mañana programen 'Crímenes en Los Ángeles'… Te ha de gustar mucho el género para empezar el día viendo 'Crímenes en Los Ángeles' mientras desayunas dos tostadas… Se cierra la jornada a la una de la noche con la apuesta: 'Viviendo con un asesino en serie', con capítulos que se emiten de madrugada y posteriormente otros de 'Crímenes en Las Vegas', combinados con las series 'Sectas mortales' y 'Hermanos asesinos'. Entre crímenes y tanta sangre, a las 4 de la mañana aparece la 'Galería del Coleccionista'. Eso sí: siempre existen tres horitas bien ricas para emitir por la tarde el 'No somos nadie' que presentan María Patiño y Carlota Corredera. Eso sí: sin crímenes y sin sangre.