Quequé y el poder de las redes

Mira que con las ganas que tenía hoy de comentar y dedicarle toda la columna al último minuto de ayer en 'La Hora de la 1', en las mañanas de TVE: “Gracias por habernos acompañado, Ministro”, despedía Silvia Intxaurrondo al Ministro Óscar Puente: “Muchas gracias, así da gusto”, respondió el Ministro. ¿Cómo que ‘así da gusto’? Me gustaría conocer todas las acepciones qué implican el término “así”. O mejor, le doy la vuelta a la frase: imaginemos por un momento que en época de gobierno del PP, Alfredo Urdaci recibe en un telediario la misma despedida de un Ministro “Gracias Alfredo, así da gusto”.

Pero el pollito que se ha liado con la emisión del último episodio de 'Hora Veintipico' en la cadena SER ha sido muy potente y le ha arrebatado protagonismo al Ministro. El Director y presentador del espacio humorístico, Héctor de Miguel, más conocido por Quequé, emitió un comunicado en el que daba las gracias, dijo que estaba cansado, que tenía ganas de parar, pero que lo acontecido en las últimas horas precipitaba una decisión que el cuerpo le pedía. Y además, creo que esto es la base de la pizza, pedía disculpas a quienes se habían sentido molestos tras la emisión de los últimos programas.

En éstas épocas actuales realizar un programa humorístico sobre la actualidad, aunque sea a través de la radio con imágenes, como es el caso, es un ejercicio arriesgado y la opinión pública acaba colocando al autor de los gags en un bando, en una de las dos Españas, o en una de las múltiples Catalunyas. ¿Con quién estás? ¿Y a quién apoyas? Sólo interesa eso.

Supongo que quieren saber lo que yo pienso porque nos encanta etiquetar a todo bicho viviente, para saber con qué equipo estoy. A mi este tío siempre me ha hecho mucha gracia. Mucha. Y la parodia y el contenido sobre el gag de Nacho Abad pues no me hizo tanta. Y nada más.

La gran clave de todo esto se explica por el inmenso poder y el gran miedo que le atribuimos a lo que se publica en las redes sociales, a través de la permeabilidad y la influencia de la letra escrita. Si no existieran las redes, den por seguro que esta noche se emitiría 'Hora Veintipico' con Quequé al frente.