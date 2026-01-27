3Cat releva a la dirección del canal infantil SX3 en busca de nuevos públicos y audiencias

La dirección de 3Cat ha decidido relevar a las tres mujeres que estaban al frente de la gestión principal del canal infantil SX3: Laia Servera dejará de ser jefa de contenidos de Infantils, Vanesa Hernàndez dejará su cargo como jefa de la unidad estratégica de Infantils y Muntsa Tarrés dejará de ser productora ejecutiva de Infantils. Según ha confirmado la corporación a este diario, este cambio solamente se debe a una necesidad por captar a nuevos públicos y audiencias para el SX3.

La corporación impulsó hace cuatro años una unidad estratégica para reimpulsar el área de contenidos infantiles en la televisión catalana, incorporando a las tres directivas a su equipo. Durante este periodo, según explican fuentes de 3Cat, esta unidad ha conseguido tres de sus objetivos principales: el desarrollo de un nuevo universo infantil con nuevos contenidos, el salto al espacio digital y creación de espacios de comunidad y presencialidad para los niños.

Sin embargo, a pesar de haber reimpulsado la televisión catalana infantil, el SX3 busca ahora nuevas personas al frente que puedan conectar con nuevos públicos. Desde la corporación afirman que quieren ir más allá del 'target' de los hijos e hijas de padres que crecieron con el antiguo Super3 y también conseguir llegar a las familias que actualmente viven en Catalunya y el catalán no es su idioma principal, para poner en valor la lengua y promover su uso en las escuelas.

"Queremos ver de qué manera podemos llegar a nuevos públicos con una programación infantil en catalán", confirman, mientras remarcan que esta renovación del SX3 no se verá afectada en una cuestión de contenidos, ya que todos los programas y formatos del SX3 que están dando resultados seguirán en producción.

Desde 3Cat también aseguran que el relevo llegará en las próximas semanas y que no se trata de un "despido" ni un "destierro", ya que Servera, Hernàndez y Tarrés continuarán en la corporación en otras posiciones estratégicas y de responsabilidad que les permitan reforzar esta visión creativa. No obstante, sus nuevos cargos estarán fuera de la sección infantil.