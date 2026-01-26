Los dardos de las actrices de 'La promesa' en los Premios Feroz: "También existimos"

Este sábado se entregaron los Premios Feroz, los galardones que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (un grupo integrado por más de 220 periodistas y críticos) a las mejores películas y series españolas. 'Los domingos', 'Poquita fe' y 'Yakarta' se convirtieron en las grandes triunfadoras de la noche, pero uno de los momentos más destacados de la gala lo protagonizaron dos actrices que no estaban nominadas: María Castro y Marta Costa, intérpretes de la serie de La 1 de TVE 'La promesa'.

Ambas salieron al escenario a entregar el premio al Mejor Actor Protagonista de una Película. Aunque antes de anunciar el nombre del ganador, sacaron los colores a la industria audiovisual con un discurso de lo más reivindicativo, en el que incidieron en el ninguneo a las series diarias de la televisión, como la que ellas protagonizan.

"Qué caras de sorpresa veo por aquí entre las estrellas del audiovisual español. Yo creo que esta gente está flipando y se están preguntando qué pintamos aquí", empezaron lanzando al público.

"Como un unicornio"

"Somos de 'La promesa', que es una serie diaria en abierto, no sé si os quiere sonar algo de eso", prosiguió Castro con mucha ironía. Su compañera le siguió el juego: "Entiendo que seamos como un unicornio en estos premios, pero sí, amigos, somos como Teruel, también existimos", lo que desató los primeros aplausos del público.

Las actrices siguieron exponiendo, con mucho sarcasmo, el ninguneo de la industria hacia las series diarias, que no contaban con nominaciones a los premios. "Es que la gente que está aquí es esa gente que hace series de culto, de seis capítulos de 20 minutos. Que digo yo: 6 por 20 son 120 minutos. Es lo que hacemos tú y yo en una jornada laboral", deslizó María Castro.

El Emmy de 'La promesa'

"Hay que recalcar que nuestro equipo de guion es capaz de escribir en una semana lo mismo que estos de Amazon Prime y HBO en un año completo", sentenció Marta Costa, incidiendo en el gran ritmo de producción de las series diarias.

"Yo entiendo que nos ignoren, porque al fin y al cabo somos series que lo petan en audiencia, que las ven toda la familia, con los amigos...", ironizó Castro. "De esas que de vez en cuando ganan algún premio internacional, de estos que no tienen ninguna importancia. ¿Los Emmy os suenan? Lo digo porque 'La Promesa' ganó uno", continuó con el dardo Marta Costa.

Pero hubo más 'zascas': "Todo esto lo hemos dicho en tono de broma porque estamos muy contentas, estamos felices porque solo nos ha costado 700 capítulos poder pisar este escenario".

"Espero que en un futuro sí que se animen a votar a las series que la gente de la calle realmente sí que ve. Me voy a tomar esas sonrisas incómodas como una promesa", concluyó María Castro.