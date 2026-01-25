Mariam Hernández: "Sigo recibiendo críticas en Instagram por ser madre de familia monoparental"

La saga 'Padre no hay más que uno', que va ya por su quinta película, es una de las más taquilleras de los últimos años en España. Ahora cuenta también una versión en formato serie, que este domingo 25 de enero estrena Atresplayer y que se podrá ver completa en Prime Video a partir del 6 de febrero. El elenco está encabezado por otros actores diferentes a los de los filmes, como Mariam Hernández, que interpreta a la madre de la familia.

--'Padre no hay más que uno. La serie' tiene el mismo título que las películas, pero los personajes y la historia son diferentes. ¿Los fans se van a encontrar algo muy distinto o mantiene el mismo espíritu?

Está el espíritu de las películas y el universo de 'Padre no hay más que uno': una comedia familiar con cinco hijos, una familia numerosa, con un caos brutal y con las abuelas también muy presentes. Todo eso sigue ahí. Pero es una familia nueva, con personalidades y caracteres distintos, un nuevo formato de capítulos de 20 minutos, grabados de una manera muy diferente, con el confesionario en el que hablamos directamente a cámara... Además, habrá alguna sorpresa que recordará claramente al universo de las películas.

--¿Se refiere a 'cameos'?

Sí.

--¿Cómo Santiago Segura?

Por ejemplo… no puedo decir nada, pero sí habrá algún 'cameo' muy importante.

--La fórmula de los protagonistas hablando a cámara recuerda a 'Modern family'.

Exactamente. Y eso me encantó del proyecto cuando me lo propusieron. Porque no solo vemos a la familia y sus conflictos, sino también el punto de vista de cada uno. Eso la acerca mucho al espectador, porque puedes saber qué piensa cada personaje de verdad, y eso se consigue gracias a esas miradas a cámara y a comentar directamente las situaciones, como en 'Modern family'.

--Las películas de Santiago Segura han sido las más taquilleras del cine español de los últimos años. ¿Existe presión por venir de un éxito tan grande?

Cuando me ofrecieron el proyecto sí sentí mucho respeto por una saga con tanto éxito. Pero cuando nos explicaron que era algo diferente y que los personajes no tenían nada que ver con los de las películas, la serie se grabó con mucha libertad y sin presión. Durante el rodaje no la sentí, pero ahora, en la promoción, sí vuelve esa pregunta constante sobre si hay miedo. Todos tenemos muchas ganas de que funcione, ojalá tenga el mismo éxito, pero ahora mismo estamos con ilusión y expectación.

--Hitchcock no recomendaba trabajar con niños ni con animales. Ustedes no le han hecho caso.

Ningún caso (ríe). Grabar con cinco niños de entre cinco y doce años es muy intenso, porque están en muchísimas escenas, todos juntos, se despistan, quieren jugar, hacer bailes de TikTok, ir al baño… Por mi parte hizo falta mucho ejercicio de respiración y concentración, pero también aportan una libertad y una espontaneidad maravillosas. Te obligan a estar muy presente, porque nunca sabes por dónde van a salir, y eso también es muy interesante como actriz.

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, rodeados de sus hijos en 'Padre no hay más que uno. La serie' / Atresmedia

--¿Eso deja más espacio a la improvisación?

Sí, hay que adaptarse mucho. Seguíamos bastante el guión, pero había que integrar cosas que a los niños les salían espontáneamente cada día.

--Su personaje es una mujer que dejó de trabajar para cuidar a su familia y decide volver al mercado laboral. ¿La serie invita también a reflexionar sobre los roles familiares?

Totalmente. Y me parece muy interesante que, siendo una serie familiar, sea un ejemplo maravilloso para que las niñas vean que la madre decide seguir creciendo profesionalmente y que no sea cuestionable que el padre se quede en casa. Porque en la serie los niños no discuten eso; su preocupación es no cambiar de colegio o de ciudad. Me parece un mensaje muy actual y un buen ejemplo. Al mismo tiempo, ella siente culpa, ve el caos que hay en la casa y se siente mal, como nos pasa a muchas madres y padres hoy en día, porque conciliar es muy difícil.

--¿Pero no cree que la culpa recae siempre más en las mujeres?

Totalmente. Mucho más. Hoy, por ejemplo, estoy de promoción y es el cumpleaños de mi hija, y siento una culpa tremenda. Desde que me convertí en madre parece que me dieron el carnet de culpa y no me lo he quitado. Eso le pasa también a Elena, mi personaje: quiere seguir trabajando, no duda, pero tiene momentos de confusión y de sentirse mal.

--Usted tiene una niña de 6 años. ¿Se imagina como madre de cinco?

Un 'no' rotundo. Toda mi admiración a las madres de familias numerosas, pero yo no podría. Son cinco vidas diferentes con sus problemas, sus traumas, sus conflictos… ¡Si ya me parece difícil con una, como para atender a todas las necesidades de cinco!

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, en 'Padre no hay más que uno. La serie' / Atresmedia

--¿Verá la serie con su hija?

Ya le he puesto el primer capítulo y le ha encantado. Ha sido muy emocionante porque es el primer trabajo mío que ve, porque otras cosas que he hecho considero que no eran para su edad. Me pidió más, así que fue un buen test.

--Porque puede ser la crítica más dura.

Completamente. Donde hay confianza, hay libertad para decir lo que se piensa... Creo que hay muchas series que ven los niños y muchas que vemos los adultos, y esta une a toda la familia, como las comedias familiares de los 90. Los niños se divertirán, pero los padres, las madres y los abuelos también. Están Miriam Díaz-Aroca y Rosario Pardo como dos abuelas maravillosas y muy distintas. Para mí es ideal poder ver algo con mi hija que también me haga reír a mí.

--¿Le cuesta verse en pantalla?

Durante muchos años me costó, sobre todo por el físico. Este año cumplo 45 años y creo que he ganado mucha seguridad. Soy capaz de ver el trabajo en conjunto, no solo mirarme a mí, si me veo fea o me están empezando a salir arrugas. Eso me ha dado mucha paz.

--Sorprende que fuera tan crítica con su físico.

Pues lo era. Esa presión estética la hemos sufrido muchas mujeres de mi generación, pero afortunadamente con los años me he ido liberando y ahora me siento mucho más libre y feliz conmigo misma. Pero ha sido un trabajo largo.

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, en 'Padre no hay más que uno. La serie' / Atresmedia

--Usted es madre de una familia monoparental y le han llovido críticas por ello. ¿Le han dolido?

No me duelen, pero me sorprende que a día de hoy siga habiendo críticas respecto a los modelos familiares diferentes al tradicional. Cuando hoy en día cada vez hay más modelos de familia. Sigo recibiendo mensajes por Instagram que son como de la prehistoria.

--Ha dirigido un corto, 'La Peninsular'. ¿Piensa repetir?

Dirigir no, escribir sí. Acabo de terminar de escribir, junto a dos amigos, una serie que tiene que ver con un proceso que viví yo, pero muy ficcionado. Es el proceso de la reproducción in vitro de una mujer que, llegada a una edad, le detectan una menopausia prematura y decide ser madre soltera.

--¿Se plantea protagonizarla?

Me encantaría, pero depende de cuándo se haga. Si pasan muchos años, yo no podré hacerlo, por la edad. Pero me interesa más que se haga que protagonizarlo yo. No conozco ningún proyecto de ficción en el que una mujer decida ser madre soltera a través de un tratamiento de reproducción asistida. Y es verdad que cada vez somos más mujeres que tenemos familias monoparentales. Y es maravilloso tener referentes.