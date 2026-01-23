Xavi Valls parodia a Gerard Romero tras la polémica entre 'Onze' y 'Fanzone'

Hace unos días, el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 cargó contra 'Fanzone', el nuevo programa de la cadena catalana presentado por Gerard Romero y centrado en la actualidad azulgrana, mientras salía en defensa de otro espacio de la casa, 'Onze'. Este jueves, el culebrón ha vivido un nuevo capítulo con la parodia que ha hecho Xavier Valls de su compañero.

El veterano periodista de TV3 comenzó la emisión de 'Onze' ataviado con una gorra con un logotipo que era todo un guiño al programa de Romero: 'Fan Onze'.

"Ahora comienza el 'late' de verdad, el espectáculo, el juego de luces, las bufandas, las majorettes, los 'capgrossos'", empezó anunciando Valls imitando la famosa haka de Gerard Romero.

Hasta que un compañero ha entrado en plató para tranquilizarle y preguntarle qué estaba haciendo. "Pues un 'late'", le ha contestado Valls. "¿Pero dónde está el público, la iluminación, los colores?", le ha interrogado su interlocutor, en una clara alusión al modelo de programa que representa 'Fanzone', que se emite en directo, y con público, desde un teatro.

"Es para captar al público juvenil"

"¿Pero qué haces con esa gorra?", volvía a insistirle a Valls, que le respondía: "Es para captar al público juvenil", le contestaba mientras sonaban de fondo risas enlatadas. "Das pena, yo me voy", le acababa fulminando su compañero ante la mirada de Valls que, sin embargo, continuaba de lo más animado presentando los contenidos del programa. Y quitándose y lanzando finalmente la gorra.

Justo antes de comenzar la emisión de 'Onze', Valls ya había publicado en su cuenta de X una foto en la que aparecía en la redacción de deportes de TV3 con la citada gorra, aludiendo así sutilmente a la polémica. "Recordad que hoy después del 'Fanzone' dan 'Onze'. ¡Os esperamos a las 23.45 horas con una tertulia explosiva", avanzaba a los fans del programa.

El propio Gerard Romero entró al trapo, con buen humor. "La semana que viene podemos intercambiar gorras", le respondió, irónico, en las redes el 'streamer'.

Duro comunicado

Este mismo miércoles, el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 había lanzado un duro comunicado en contra de 'Fanzone'. En el texto señalaban su "malestar y perplejidad" ante los intentos de la dirección de 3Cat de "encajar" 'Fanzone' en la parrilla "traspasando líneas rojas" y "menospreciando el Departament d'Esports".