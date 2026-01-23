Premios Feroz: las películas y series nominadas, los presentadores y dónde ver la gala

Antes de los Goya, que se entregarán el próximo 28 de febrero, este sábado 24 de enero (22.00 horas) el Pazo da Cultura de Pontevedra acoge la ceremonia de los Premios Feroz 2026, que eligen las mejores películas y series del año anterior. Los galardones los concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

La gala estará presentada por los actores Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas y contará con los comentarios de Bob Pop.

A la ceremonia están invitadas multitud de estrellas de cine y televisión, como Maria de Medeiros, Candela Peña, Anna Castillo, Álvaro Morte, Ricardo Gómez, Javier Cámara, Leonor Watling, Javier Ambrossi, Eduardo Casanova, Javier Calvo, María León, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Asier Etxeandia, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina o Yurena, y Marta Fernández Muro, que recibirá el Premio Feroz de Honor.

En La 2 y RTVE Play

La retransmisión se podrá seguir en directo este sábado, a las 22.00 horas, a través de La 2 y RTVE Play. Parte como favorita ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con nueve nominaciones.

Le siguen 'Maspalomas' y 'Sirat', ambas con siete candidaturas, mientras que 'Romería' y 'Sorda' optan a seis. Otra de las que tiene más nominaciones es 'La cena', con cinco.

'Poquita fe' y 'Superestar'

En el apartado de las series, 'Poquita fe' y 'Superestar' lideran las nominaciones con seis candidaturas cada una. 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta' tienen cinco, mientras que 'Furia' y 'La suerte: una serie de casualidades' optan a tres.

Noticias relacionadas

Los Premios Feroz destacan lo mejor de la producción audiovisual española del año, según la prensa especializada. Los convoca cada año, desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, un grupo plural de más de 220 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país.