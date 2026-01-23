Natalia de Molina: "Nadie debería ofenderse por la serie 'Marbella', sino por lo que pasa en realidad"

Aunque últimamente la hemos visto en series como 'Superestar', 'Mano de hierro' y 'Fácil', Natalia de Molina es más conocida por sus trabajos en la gran pantalla. De hecho, a sus 35 años, tiene ya dos Goya: el de Mejor Actriz Revelación por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y como Mejor Actriz Protagonista por 'Techo y comida'. Ahora interpreta el personaje principal de la serie de Movistar Plus+ 'Marbella. Expediente judicial', donde ejerce el papel de una fiscal antidroga dispuesta a encerrar a los abogados que libran a los narcos de la cárcel.

--Su personaje, Carmen Leal, más que una mujer ambiciosa, es alguien que quiere hacer lo correcto.

Sí, ella lo tiene clarísimo. Tiene un sentido de la moral, la ética y la justicia muy profundo. Se dedica a su trabajo por pura vocación, como no podría ser de otra manera porque es un puesto que implica muchos riesgos y no es nada fácil. Carmen sabe perfectamente dónde está y a qué se expone, y ese sentido de la justicia está por encima incluso de sí misma. Hay una defensa de la sociedad que guía todas sus decisiones.

--Eso implica enfrentarse a muchos peligros, también a incomprensiones dentro de su entorno personal. Tiene que ser una mujer muy valiente.

Desde luego. Para llegar a esos puestos de poder siendo mujer en ambientes históricamente tan masculinizados tienes que ser casi sobrenatural. Hay que demostrar mucho, ser muy inteligente y, a veces, renunciar un poco a tu propia vida. Carmen tiene ambición, pero es una ambición positiva, no desmedida ni basada en pisar a otros.

--Aunque es ficción, la serie está muy pegada a la realidad, ya que parte de la idea de dos periodistas de investigación, Nacho Carretero y Arturo Lezcano. ¿Ha podido hablar con fiscales que se dedican a lo mismo que Carmen?

Sí. Carmen bebe mucho de una fiscal que conocí y con la que pude pasar tiempo, incluso acompañarla a juicios. He intentado ser fiel a esa gran mujer y rescatar cosas que observé de ella tanto dentro como fuera del trabajo. Era una mujer joven, muy normal, con mucho sentido del humor. Si le quitabas ese “uniforme” que impone el mundo judicial, jamás imaginarías que era fiscal.

--La serie lanza reflexiones muy críticas con el mundo judicial. Como cuando el personaje de Hugo Silva suelta: "A la cárcel no se va si tienes dinero". ¿Ha cambiado su manera de ver la justicia?

La serie tiene mucha ironía y humor, y eso me encanta. Cuando tiene que ponerse seria, lo hace, pero también lanza píldoras muy potentes. No es solo una serie de narcotráfico o investigaciones: hay alma, humanidad y fondo. Desde el punto de vista de Carmen, que lucha por vocación, yo me quedo con algo muy claro: doy gracias de que existan personas así, que se dejan la piel por hacer bien su trabajo. Lo tienen muy difícil: es un sistema muy burocrático, lento, con gente enfrente muy poderosa y con mucho dinero, que ayuda a conseguir muchas cosas. Aun así, intentan que no se sientan impunes.

--Su personaje rompe de vez en cuando la cuarta pared y se dirige a cámara para hablarle al espectador. ¿Cómo fue trabajarlo?

Nunca lo había hecho y al principio lo pasé regular. Sudaba cada vez que tenía que hablar a cámara, no solo por los monólogos, que eran complicados, sino por tener que volver a la escena sin que se notara ese corte. Me obsesionaba que quedara natural. Pero poco a poco me fui soltando y acabé disfrutándolo mucho.

Natalia de Molina, en 'Marbella. Expediente judicial' / MOVISTAR PLUS+

--En la serie luce su acento andaluz. ¿Le ha supuesto alguna dificultad en su carrera?

Al principio sí. Cuando empecé a hacer 'castings' con 16 años, muchas veces llegaba a las finales y me decían que no por mi acento. Eso me generó bastante trauma y me obsesioné con esconderlo y neutralizarlo. Lo trabajé mucho porque se me planteaba como un hándicap. Ahora creo que eso está cambiando y se empieza a aceptar la riqueza real que tenemos en este país, que cada uno habla de una manera y no existe un acento neutro. Me encanta ver series y películas donde está reflejada esa diversidad, porque una fiscal antidroga pueda hablar andaluz. Además, las mayores alegrías de mi carrera me las ha dado mi tierra. Hoy celebro mi voz como una herramienta poderosa y me gusta cambiarla si el personaje lo pide. He podido trabajar muchos acentos, incluso dentro de Andalucía.

--¿Teme que a los vecinos de Marbella no les guste la imagen que se da de la ciudad?

No lo sé, puede que alguien se enfade, pero es ficción. Es una serie muy respetuosa y habla de algo que, por desgracia, ocurre en muchos lugares, no solo en Marbella, así que es muy universal. Es una ciudad preciosa, donde hay gente de muchos países, alguna con mucho dinero y otra no tanto, como en todos lados. Creo que nadie debería ofenderse porque es ficción, sino por los problemas reales que existen.

--Su personaje se mueve en un entorno todavía muy masculinizado. ¿Cree que se sigue penalizando a las mujeres en espacios de poder?

Sí, puede ser. El mundo sigue siendo bastante misógino y no hay tantas mujeres en puestos de poder por algo. Existe una desconfianza innata: cuando un hombre llega ahí es “qué crack”, y cuando lo hace una mujer es “a ver cómo será para estar ahí”. Tiene que ver con siglos de educación que nos han hecho creer que no pertenecemos a esos espacios. Aun así, celebro que las cosas estén cambiando, aunque sea poco a poco. Nada más por ser creadoras de vida deberíamos tener mucha más voz de la que tenemos.

Elvira Mínguez y Natalia de Molina, en 'Marbella. Expediente judicial' / MOVISTAR PLUS+

--¿Ha vivido esa discriminación en su profesión?

Como mujer, te la encuentras en muchos aspectos de la vida, no solo en el trabajo ni por ser actriz, sino que pasa en todos lados. Lo tenemos muy interiorizado y forma parte de nuestra educación. A veces me ha pasado que he dicho algo y no se me ha escuchado, pero en cambio a un compañero sí. O que te esfuerzas mucho y no se valora, mientras otro compañero hace la mitad y recibe elogios. También está ese miedo a hablar para no parecer “difícil”. Pero nos pasa a todas, no es algo exclusivo de esta profesión. Y hay miedos que compartimos todas, como volver sola a casa de noche. Ellos, por suerte, no viven eso.

--¿Siempre tuvo clara su vocación?

Sí, aunque me daba vergüenza decirlo en voz alta.

Secun de la Rosa y Natalia de Molina, como Leonardo Dantés y Loly Álvarez en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

--¿No le facilitó el camino que su hermana fuera actriz?

Sí. Ella fue la primera en expresarlo y en hacerlo realidad, y me abrió ese camino. Pero somos muy distintas: en ella era muy natural porque es muy extrovertida, mientras yo siempre he sido muy tímida, más hacia dentro. Por eso chocó un poco. Creo que la gente me veía más frágil, pero en realidad creo que soy bastante fuerte.

--¿Recuerda algún momento revelador en el que vieras que quería dedicarse a la interpretación?

Cuando nací mis padres se compraron una cámara de vídeo VHS y he vivido con ella desde siempre. Hemos jugado con ella, mis hermanas me han grabado... Además, mi tío hacía 'clown' en una compañía de teatro en la que estaba Paco Tous, que ahora interpreta a mi padre en la serie. ¡Ha sido un encuentro muy bonito porque Paco me conoce desde que estaba en la barriga de mi madre! El 'clown' me gusta mucho porque es como muy vulnerable, no hay juicio, y hay algo de eso de lo que yo he bebido desde pequeña.