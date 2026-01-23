'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Rodalies, una brecha social
Rodalies es una gran brecha en la sociedad catalana. Un sistema que no funciona y que aleja a Catalunya de ser un país puntero. Pero, sobre todo, es un caos que genera incertidumbre y mucho estrés, el mal del siglo XXI… A la sobrecarga de trabajo, el cuidado de los hijos, la familia y los compromisos, los usuarios de Rodalies deben sumar no saber nunca si llegarán al trabajo, si perderán ese tren que pasa cada día abarrotado y en el que tienen que viajar enlatados como sardinas… Esta crisis también va de clases. No todo el mundo puede permitirse coger el coche cada día… Una vez más, los más débiles salen perdiendo.
A las infraestructuras obsoletas y los retrasos se suma el estrés de la perpetuidad y el duelo por los accidentes mortales. Los maquinistas ya han dicho basta, y nos sumamos todos.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
