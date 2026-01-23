Apaga y vámonos

Decimos adiós a ésta semana horribilis, en la que reconocemos ser perfectamente permeables a la influencia de la suerte en la vida. No llegar a tiempo a subirse a un tren puede generar un cabreo importante de quien no lo consigue, pero si el resultado final es un siniestro como el de Adamuz se acaba convirtiendo en una forma de celebrar la vida.

Hace años que uno ya no cree en esto del corporativismo periodístico. Por ello ya no me asombra que una periodista, Arancha Pérez, de sobrenombre Aranchísima, haya publicado una autofoto teniendo de fondo uno de los vagones volcados del desastre ferroviario, insertando el texto: “la zona cero de Adamuz”.

A parte de ser una publicación absolutamente innecesaria, desconozco cual era su intención con esa instantánea, que por cierto no es la primera de ese estilo. Hace meses hizo lo propio desde Utiel mientras tenía a su espalda los destrozos de la Dana. Me pregunto qué le pasa por la cabeza a alguien que se hace una foto delante del tren descarrilado. ¿Tan sólo ganar likes? Creo que en general nos falta mucha autoestima y mucho cariño y nos sobran postureos que no conducen a nada.

Visto el alboroto y los insultos recibidos, ha retirado la foto pero ha publicado un texto, sin aceptar comentarios: “Lamento profundamente y de corazón si mi publicación ha herido o ha molestado a alguien”. Es decir, que todavía pone en duda el hecho de haber molestado al personal. “Nada más lejos de mi intención que herir a alguien”. Poco tardará, si es que no lo ha hecho ya, en hacerse la víctima con los comentarios recibidos, pero doy por hecho que sabrá que las auténticas víctimas, las de verdad, ya no están.

El ministro de transportes del gobierno de España, Óscar Puente, ha visitado varios medios. Ayer, en el Mas de Uno de Onda Cero, se quejaba por la cantidad de improperios recibidos desde el periodismo: “He encargado un trabajo a mi equipo que consiste en que seleccionen todas las columnas de opinión en las que se me insulta, la mayoría desde el físico. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mi por feo”. La hostia con elegancia a mano cambiada con la que respondió Alsina no tiene precio: “¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos?”. Tras un silencio inquietante Puente respondió: “claro que lo tiene, sobre todo para mí”. Apaga y vámonos.