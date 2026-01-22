EL SEGON CAFÈ A LA2CAT
El editorial de Cristina Villanueva: Una ciudadanía agotada
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Renfe, sindicatos y Generalitat acuerdan recuperar el servicio de trenes
A pesar de los anuncios, promesas y mensajes de paciencia, hoy no hay trenes... andenes cerrados, pantallas en negro y gente buscando cómo llegar a su vida, un día más. Los maquinistas están de luto. Golpeados por los accidentes recientes. Reclaman garantías por escrito a Adif porque tienen miedo. Y ese miedo es legítimo.
Pero diremos algo incómodo: la empatía no puede ser sólo en un sentido. La ciudadanía también necesitamos empatía. Porque no avisar, no dar servicio, no ofrecer certezas, añade una presión enorme a un país ya cansado. Venimos de muertes en los trenes, de lluvias devastadoras, de inundaciones y pérdidas. Y empezar en el 2026 haciendo cada mañana una carrera de obstáculos no ayuda a sostener nada.
De tanto tensar la cuerda con una infraestructura envejecida, se ha roto incluso la confianza entre usuarios y trabajadores. Es un mundo donde cada uno va a lo suyo y nos recuerda a Donald Trump y el legado que está dejando... Primero amenaza, bien fuerte, que ya dará marcha atrás para conseguir lo que sólo él quiere. Hoy es Groenlandia, mañana... ya veremos.
Bienvenidos al Segon Cafè.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: 'Se han traspasado líneas rojas
- Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
- Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una 'ópera contemporánea' en seis actos
- Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
- Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
- Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
- La importancia del detalle
- Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”