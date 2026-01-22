El editorial de Cristina Villanueva: Una ciudadanía agotada

A pesar de los anuncios, promesas y mensajes de paciencia, hoy no hay trenes... andenes cerrados, pantallas en negro y gente buscando cómo llegar a su vida, un día más. Los maquinistas están de luto. Golpeados por los accidentes recientes. Reclaman garantías por escrito a Adif porque tienen miedo. Y ese miedo es legítimo.

Pero diremos algo incómodo: la empatía no puede ser sólo en un sentido. La ciudadanía también necesitamos empatía. Porque no avisar, no dar servicio, no ofrecer certezas, añade una presión enorme a un país ya cansado. Venimos de muertes en los trenes, de lluvias devastadoras, de inundaciones y pérdidas. Y empezar en el 2026 haciendo cada mañana una carrera de obstáculos no ayuda a sostener nada.

De tanto tensar la cuerda con una infraestructura envejecida, se ha roto incluso la confianza entre usuarios y trabajadores. Es un mundo donde cada uno va a lo suyo y nos recuerda a Donald Trump y el legado que está dejando... Primero amenaza, bien fuerte, que ya dará marcha atrás para conseguir lo que sólo él quiere. Hoy es Groenlandia, mañana... ya veremos.

