La película de 'Aída' permitirá ver un capítulo extra de la serie

Paco León y Carmen Machi han acudido este miércoles a 'El hormiguero' para promocionar 'Aída y vuelta', la película que recupera a los personajes de la famosa serie de Telecinco 'Aída'. El largometraje mostrará cómo es el rodaje de un capítulo de la ficción durante cinco días, según han adelantado los actores y el director de la cinta, que también han desvelado una primicia: los espectadores que acudan al cine podrán disfrutar de un capítulo extra de la comedia.

Podrán hacerlo al terminar la proyección, cuando aparezcan los créditos de la película. Entonces saldrá también un código QR al que tendrán que hacer una fotografía que les dará acceso al capítulo que ruedan durante la trama del filme.

Será un ‘miniepisodio’ de 23 minutos que será, ahora sí, el tercer final, y definitivo, de la comedia televisiva, más de 10 años después de su desenlace en Telecinco.

Código QR

"Hay mucha gente que está decepcionada porque la película no es un capítulo de 'Aída', sino que es la parte de atrás mezclada con el concepto. Cuenta cómo se graba , tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar. La gente que vea la peli, habrá un código QR para echarle una foto y ver el capítulo cuando te dé la gana", han comentado los actores.

Tanto Machi como León han recordado con nostalgia su trabajo en la serie, donde el equipo forjó una gran amistad. De ahí, de hecho, surge la nueva película.

La idea surgió en una cena

La idea surgió a raíz de una cena con parte del elenco principal, en la que coincidieron que deberían hacer algo juntos. Machi se lo trasladó a los ejecutivos de Mediaset, que "no se lo podían creer". "Puse la condición que la dirigiera Paco", ha confesado.

En cambio, León no estaba demasiado seguro de la idea porque "no tenía sentido hacer un capítulo largo". Aunque después encontró la solución. "Dije: 'Bueno, si damos la vuelta a la cámara y contamos otras cosas...". "Aprovechamos la nostalgia para homenajear a los fans y a los personajes y hablar de cómo ha cambiado el mundo, de la IA, de los límites del humor…", adelantó el actor y director.